美國將陷入通膨？謝金河曝「美中角力」結果：壓力在中方

財信傳媒董事長謝金河6日在臉書以「通脹：美中角力第一回合！」為題發文，他透露，他的好朋友中經合董事長Peter Liu，傳了一篇微信的文章給他，標題是「報應來了，美國陷入嚴重通脹！」作者看到美國4月公布的CPI年增率達4.2％，認為美國將陷入惡性通貨膨脹的危機！但他的看法正好相反，直言「壓力在中國這一邊，而且，這很可能是美中角力雙方過招的第一回合。」

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謝金河表示，「大家看美國的通膨，我看克魯曼，葉倫都老神在在，甚至照克魯曼的說法，這一回美國是蓄意營造通膨。4月的美國CPI拉升至4.2％，這是相對去年最低的基期，這些年，美國印了大量鈔票，但都沒有達到通脹目標值2%的目標，這回借力使力，把壓力帶到中國這一邊！」

謝金河指出，最近中國領導人使盡全力壓制通膨，尤其是李克強，不過鐵礦砂等價格只是稍有回檔，油價、銅價都在高檔，鋼價稍有拉回，但跌幅不大。在美國全力營造百年基礎建設及全球致力推動碳中和，原物料價格看起來易漲難跌，這是大趨勢，中國要壓抑原物料價格恐怕很困難。

▲謝金河透露，他的好朋友中經合董事長Peter Liu日前傳了一篇微信的文章給他，標題是「報應來了，美國陷入嚴重通脹！」作者看到美國4月公布的CPI年增率達4.2％，認為美國將陷入惡性通貨膨脹的危機！（圖／翻攝自謝金河臉書）

謝金河提到，中國過去卅年來以廉價工資，優越的生產力，為全球生產廉價產品，現在這個優勢走到盡頭，而共產黨領導最害怕通貨膨脹，這一回美國借力使力營造通膨，傷腦筋的是中國。「大家可能沒有太注意，4月中國的CPI是0.9％，但生產者物價指數（Ppi）是6.8％，如果大家把PPI及CPI過去卅年的走勢放在一起比對一下，這是1990年以來開口最大的一次。生產者物價上漲，一個是廠商反應成本，也跟著漲價，一個是廠商自行吸收，勢必影響獲利。現在這個情況是中央限令企業不能哄抬價格，廠商自行吸收原物料的價格，這是PPI6.8％，CPI0.9％的最核心原因。企業漲不了價，很多低毛利的製造業紛紛裁員倒閉，最近這個現象也衝擊內循環的內需產業，例如，全中國最大的火鍋品牌海底撈，呷哺呷哺股價都腰斬。」

謝金河說，為了平穩物價，這回人行放手讓人民幣升值，去年人民幣升值6％，今年又升至6.3左右，企業已大喊吃不消。這個情況跟台灣1990年之前的新台幣升值很像！最近人行要求銀行要增加外匯部位，看起來似不願人民幣升更多。他認為「現在看來，通膨的問題在中國的身上。」同時更直言「過去卅（30）年，中國扮演世界工廠角色，也輸出通縮，這回中國可能對全球輸出通脹，原物料價格的上漲可能是長期趨勢！」（編輯：許苡晴）