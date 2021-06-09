午後強對流旺盛　專家：下週中南部有機會大量降雨

中央氣象局表示，今（9）日台灣仍位於潮濕的東南風環境內，大氣環境還是不穩定，東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區雖大多為多雲，不過午後雷陣雨發展的仍會較為明顯，尤其各地山區及中南部地區午後降雨機率高，容易出現局部大雨及短時強降雨。
記者孫唯容/綜合報導
2021-06-09 08:02:55
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」在專欄中指出，昨（8）日「梅雨鋒」北移，各地天氣炎熱；午後「強對流」發展，影響山區及部分平地，帶來劇烈天氣(嘉義竹崎鄉最大時雨量達185.5毫米)，甚至還有殘餘雲系的少量降雨、跨過凌晨才完全消散。今晨觀測資料顯示，台灣上空已轉晴。
吳德榮表示，今日至週六（9至12日）「梅雨鋒」北移，各地天氣晴朗、白天炎熱，應注意防曬、防中暑；台灣附近水氣仍多，大氣不穩定，午後易有「強對流」發展，帶來局部陣雨或雷雨，近山區及部分平地受影響，有「劇烈天氣」發生的機率，要注意氣象局發布的特報；今日各地區氣溫，北部23至36度，中部23至37度，南部23至37度，東部22至35度。下週（13）日天氣型態仍類似，但午後對流的範圍稍擴大。
吳德榮說，週五（11日）起南海有「熱帶擾動」發展，大致往西北朝海南島、廣西一帶進入大陸，將導致南海的「西南氣流」增強，約於下週一(14日)前後抵達台灣附近，配合仍在北部海面徘徊的「梅雨鋒」，將有連續幾天為中南部帶來大量降雨的條件。
不過，吳德榮也說，此為4天之後至10天的模式模擬，無論是「熱帶擾動」的動向，或是「西南氣流」抵達台灣附近的時間及強度，各國模式皆有差異；故其時空分布，模擬仍持續調整中，尚不宜遽下定論，應密切觀察。