超豐：確診移工坦承「吃退燒藥和冰水洗臉」躲體溫測量

新冠肺炎疫情持續在全台蔓延，苗栗縣竹南科技廠爆發移工群聚感染案，其中超豐電子與智邦科技仍在進行快篩作業中。超豐電子8日發布重訊稱，有一名移工由於吃退燒藥和冷水洗臉，導致公司第一時間沒發現異常，最後導致傳染事件。因快篩期間部份生產會暫停，加上移工感染事件使部份員工必須居家隔離，減少生產人力，預估6月份產量將受影響，約減少10%左右，將待疫情控制後將以增加產能及提高生產效率來彌補減少的產量。





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超豐電子表示，因5月24日新報到之菲律賓籍員工，於6月1日確診，2日又增加同宿舍8人確診，超豐電子考量為使疫情不再擴散，使員工有安全安心的工作環境，公司立即決定由公司付費，進行全公司員工快篩。公司於5日至7日全體員工（包含本籍、外籍員工）及常駐供應商人員進行快篩，3天完成快篩4264人次及高風險員工加做PCR檢驗208人次；其中快篩陽性之46人，再經二次PCR 檢驗，最終確診為4人。





超豐電子也指出，5月24有9位菲律賓籍之移工，由同業離職，於當晚間入住公司承租之宿舍，隔天至公司報到，並開始訓練，尚未進產線生產，因公司防疫政策對員工每日量體溫，發現一員發燒，送醫檢驗後COVID-19確診。該員工承認其吃退燒藥及以冷水洗臉，導致公司未在第一時間發現異常，緊急匡列同宿舍15名員工及3名訓練員及親密朋友送檢，其中8名菲律賓籍員工確診。確診員工送專職醫院醫治，檢驗陰性之員工則依政府規定送防疫旅館。





超豐電子表示，對匡列有風險之員工，給與公假，居家隔離。並依經濟部及苗栗縣政府之規定，外籍員工仍需正常上班，但除上班外不得外出，由公司派員負責送餐。另外公司及宿舍全面消毒，並進行高規格之防疫措施，加強員工體溫量測。至於影響部分，因快篩期間部份生產會暫停及此次事件使部份員工必須居家隔離，減少生產之人力，預估影響6月份產量，約減少10%左右。至於減少之產量，將待疫情控制後，以增加產能及提高生產效率來彌補。



