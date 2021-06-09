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缺乏管控　巴西是COVID-19兒童死亡率第2高國家

▲巴西媒體「聖保羅州報」指出，至5月中旬，巴西有948名0至9歲的兒童死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴西媒體「聖保羅州報」指出，至5月中旬，巴西有948名0至9歲的兒童死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-09 08:37:37

（中央社記者唐雅陵聖保羅8日專電）根據巴西「聖保羅州報」（Estadão）編製的流感監測信息系統（Sivep-Gripe）數據指出，至5月中旬，巴西有948名0至9歲的兒童死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

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根據流感監測信息系統，由於沒有保護兒童的政策，沒有控制疫情和有效關閉學校，巴西在COVID-19兒童受害者的悲慘排名中排名第2，僅次於秘魯。

自去年大流行以來，巴西每百萬0至9歲的兒童中，有32人死於COVID-19；秘魯每百萬0至9歲的兒童中，有41人死於COVID-19；而鄰國阿根廷和哥倫比亞則分別有12人和13人死於COVID-19。

流感監測信息系統分析了每百萬居民至少有1000人死亡、人口超過2000萬的11個國家。

系統數據指出，歐洲與美洲國家情況完全不同。例如英國和法國分別只有4名0至9歲的兒童死於COVID-19，死亡率相當於每百萬0至9歲的兒童中有0.5人死亡。

歐洲大陸兒童死亡人數最多的是西班牙，每百萬0至9歲的兒童中，有3人死於COVID-19，是巴西指數的1/10。

巴西政府在教育目標及方向上缺乏協調是專家們的主要批評之一。自去年大流行以來，巴西學校幾乎都停課，一年多後，在調整教學結構方面仍然沒有投資，而英國等國家已經啟動國家教育支助方案，以扭轉COVID-19造成的損失。

巴西聖埃斯皮里圖聯邦大學傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）批評教育部在疫情期間像是消失了，應該投資於學校結構的預算削減，同時缺乏指導學校開放和關閉的標準。

因為沒有規律的上課，沒有政府發給的緊急援助金幫助支付家庭開支，且隨著經濟活動的恢復，父母不得不外出工作的兒童，他們的身心更容易受到傷害。

非營利全球衛生組織「衛健策略」（VitalStrategies）的流行病學家馬林赫（Fátima Marinho）認為，兒童不再是巴西政府的優先事項，關閉了學校，卻又沒有提供其他選擇，缺乏旨在保護兒童的公共政策；除了COVID-19外，兒童還遭受家庭內外的暴力。

馬林赫指出，根據樂觀的預測，COVID-19可能持續5年，巴西政府需要統一協調，使全國各地的學校適應新的現實，降低疫情對兒童的影響。

專家指出的解決方案包括創造學生較少的教室；聘請較年輕的教師，保護較年長的教師；以及大規模測試病毒篩檢。另外還可安裝HEPA高效過濾器，防止病毒通過空氣傳播。(編輯：韋樞) 1100609

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