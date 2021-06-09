【竹縣觀察】：陳見賢的逆襲

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台北媒體報導此事較少提及陳見賢的另一個政壇身分，國民黨新竹縣黨部主委，也就是藍營在新竹縣的「陸軍總司令」，但他從竹北市民代會主席、縣議會議長和副議長、到現在當副縣長，對其他政壇人士不分藍綠黨派一視同仁經營，只要你是個咖就能獲得他的尊重，他選舉操盤也兼顧實力和人情，所以人脈深厚遍及藍綠；這就是台北都罵翻天了，但新竹縣的「在野黨們」迄今卻只有零星聲音的原因。
除非藍營內部分裂不挺陳見賢，否則這新聞也就幾天熱度而已，而陳見賢陣營的逆襲，卻可以從現在開始一直持續到明年底的選舉；如果陳見賢最後被判有罪，那他就能以「綠色恐怖受難者」的角色哀兵出擊，如果他被判無罪，那就是「司法還我清白」，綠營現在對他的指控都是意圖陷人於罪的「莫須有」，怎麼講都是他贏，在選舉時一口氣收割眼淚跟選票，而且「陳家軍」也需要用這場勝利來證明一件事，那就是「不管判決如何，縣民會用選票還陳副縣長清白」，所以他們會全力反擊。
「爽到你，艱苦到我！」應該是部分新竹縣綠營人士目前的心情寫照，因為這件事若對他們有政治紅利，不會只有台北長官猛開槍，他們絕對也會跳下來跟著一起罵，但他們現在罵也不是、不罵也不是，因為明年底要進行的是意識型態較輕的地方性選舉，基層影響力舉足輕重的陳見賢被推向不死不休的公開對立面後，地方綠營人士選舉時想靠「河蟹」的協調空間大減，想上就只能靠實力硬剛了。