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【竹縣觀察】：陳見賢的逆襲

▲國民黨籍的新竹縣副縣長陳見賢，目前也是國民黨新竹縣黨部主委。（圖／擷取自新竹縣政府網站）
▲國民黨籍的新竹縣副縣長陳見賢，目前也是國民黨新竹縣黨部主委。（圖／擷取自新竹縣政府網站）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-09 08:38:32

國民黨籍的新竹縣副縣長陳見賢，遭人向媒體爆料在社交app地方群組中涉嫌轉傳假訊息，民進黨方面包括行政院長蘇貞昌、國會黨團和中央黨部對此都提出猛烈抨擊，甚至要求國民黨主席江啟臣要和陳見賢一起公開澄清且向社會大眾道歉，遠在台北的綠營院、會、黨就像撿到槍，朝新竹的陳見賢猛開，子彈不用錢一樣。

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陳見賢轉傳訊息這件事情是否違法，司法上自有檢警偵查、法官判決處理；就地方政治角度分析，這對他個人和新竹縣的藍營絕對是「短空長多」，因為真正撿到槍而且往後可以一直開的，其實是陳見賢跟他的「陳家軍」。

台北媒體報導此事較少提及陳見賢的另一個政壇身分，國民黨新竹縣黨部主委，也就是藍營在新竹縣的「陸軍總司令」，但他從竹北市民代會主席、縣議會議長和副議長、到現在當副縣長，對其他政壇人士不分藍綠黨派一視同仁經營，只要你是個咖就能獲得他的尊重，他選舉操盤也兼顧實力和人情，所以人脈深厚遍及藍綠；這就是台北都罵翻天了，但新竹縣的「在野黨們」迄今卻只有零星聲音的原因。

除非藍營內部分裂不挺陳見賢，否則這新聞也就幾天熱度而已，而陳見賢陣營的逆襲，卻可以從現在開始一直持續到明年底的選舉；如果陳見賢最後被判有罪，那他就能以「綠色恐怖受難者」的角色哀兵出擊，如果他被判無罪，那就是「司法還我清白」，綠營現在對他的指控都是意圖陷人於罪的「莫須有」，怎麼講都是他贏，在選舉時一口氣收割眼淚跟選票，而且「陳家軍」也需要用這場勝利來證明一件事，那就是「不管判決如何，縣民會用選票還陳副縣長清白」，所以他們會全力反擊。

「爽到你，艱苦到我！」應該是部分新竹縣綠營人士目前的心情寫照，因為這件事若對他們有政治紅利，不會只有台北長官猛開槍，他們絕對也會跳下來跟著一起罵，但他們現在罵也不是、不罵也不是，因為明年底要進行的是意識型態較輕的地方性選舉，基層影響力舉足輕重的陳見賢被推向不死不休的公開對立面後，地方綠營人士選舉時想靠「河蟹」的協調空間大減，想上就只能靠實力硬剛了。

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