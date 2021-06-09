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珍珠的材料準備非常簡單，製作步驟也不難，但確實會需要一些時間，最耗時的部分就是搓揉珍珠和熬煮過程，因此很適合在家想帶著小孩一起消磨時間的爸爸媽媽！
- 材料：太白粉/番薯粉 100 g、黑糖 35 g、水 65 ml、圓底鍋盆、粗吸管（用來壓出一個個圓形）
- 做法：
↓ 水和黑糖放入鍋中，小火攪拌煮滾
↓ 關火後馬上把太白粉或番薯粉過篩倒進鍋中均勻攪拌
↓ 大致均勻後倒出，待稍微冷卻後用手揉捏使黑糖麵團成形
↓ 若會沾手就再沾先太白粉
↓ 壓扁至約手掌大，用粗吸管在麵團戳出一個個圓型
↓ 和小朋友一起揉出小球型
↓ 將水煮滾後，將珍珠倒入並攪拌，滾後轉中小火煮 20 分鐘
（若珍珠太大顆，可以煮至不沾黏就放電鍋一杯水下去蒸）
↓ 煮熟後用冷開水沖洗幾次，可以在撒上一點點黑糖
↓ 加入紅茶、牛奶或鮮奶茶中，就完成了！
如果孩子已經不小心養成愛吃糖的習慣，想禁止又抵不過孩子們的拗脾氣，不妨每週挑一天與孩子們一起手做點心或愛吃的甜食（並非無限制的吃糖果餅乾！），在參與過程一開始一定不會很順利，甚至只會「幫倒忙」，但如果能放寬心帶領他們摸索，不只是培養他們對食物認識、食材烹煮變化的學習力，更能打造生活中的儀式感，創造屬於親子的特別回憶！
與其嚴格禁止糖 不如讓孩子知道「為什麼？」
站在營養師的角度，會希望孩子攝取額外添加的「精緻糖」越少越好（黑糖比白糖多了些礦物質，但也是屬於精緻糖喔！），在生活中必須控制給孩子的量，但如果一味的嚴格禁止，或是因為孩子吃糖就責備，反而會容易造成反效果，可以以他們的語言告訴他們為什麼吃糖對身體不好，並且讓他們偶爾能滿足想吃糖的慾望，對長遠的控制能發揮更好的效果。
文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 想喝手搖杯怎麼辦？每週一天「甜甜日」親子 DIY 黑糖珍珠