COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

想喝手搖杯怎麼辦？每週一天「甜甜日」親子 DIY 黑糖珍珠

想喝手搖杯怎麼辦？每週一天「甜甜日」親子 DIY 黑糖珍珠
想喝手搖杯怎麼辦？每週一天「甜甜日」親子 DIY 黑糖珍珠

Heho健康

2021-06-09 09:01:30

孩子在家覺得無聊，又吵著想喝飲料嗎？和孩子一起手做珍珠，不但能打發時間還能解解饞，借用孩子的小手來幫忙搓揉珍珠也能讓他們訓練手部小肌肉，同時學習平常吃的食物是怎麼來？來和 Heho 營養師宜庭一起動手做珍珠奶茶吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
涼快一夏 自己動手做黑糖珍珠

珍珠的材料準備非常簡單，製作步驟也不難，但確實會需要一些時間，最耗時的部分就是搓揉珍珠和熬煮過程，因此很適合在家想帶著小孩一起消磨時間的爸爸媽媽！

  • 材料：太白粉/番薯粉 100 g、黑糖 35 g、水 65 ml、圓底鍋盆、粗吸管（用來壓出一個個圓形）
  • 做法：
    ↓ 水和黑糖放入鍋中，小火攪拌煮滾
    ↓ 關火後馬上把太白粉或番薯粉過篩倒進鍋中均勻攪拌
    ↓ 大致均勻後倒出，待稍微冷卻後用手揉捏使黑糖麵團成形
    ↓ 若會沾手就再沾先太白粉
    ↓ 壓扁至約手掌大，用粗吸管在麵團戳出一個個圓型
    ↓ 和小朋友一起揉出小球型
    ↓ 將水煮滾後，將珍珠倒入並攪拌，滾後轉中小火煮 20 分鐘
    （若珍珠太大顆，可以煮至不沾黏就放電鍋一杯水下去蒸）
    ↓ 煮熟後用冷開水沖洗幾次，可以在撒上一點點黑糖
    ↓ 加入紅茶、牛奶或鮮奶茶中，就完成了！
每週給孩子一天「甜甜日」

如果孩子已經不小心養成愛吃糖的習慣，想禁止又抵不過孩子們的拗脾氣，不妨每週挑一天與孩子們一起手做點心或愛吃的甜食（並非無限制的吃糖果餅乾！），在參與過程一開始一定不會很順利，甚至只會「幫倒忙」，但如果能放寬心帶領他們摸索，不只是培養他們對食物認識、食材烹煮變化的學習力，更能打造生活中的儀式感，創造屬於親子的特別回憶！



與其嚴格禁止糖 不如讓孩子知道「為什麼？」

站在營養師的角度，會希望孩子攝取額外添加的「精緻糖」越少越好（黑糖比白糖多了些礦物質，但也是屬於精緻糖喔！），在生活中必須控制給孩子的量，但如果一味的嚴格禁止，或是因為孩子吃糖就責備，反而會容易造成反效果，可以以他們的語言告訴他們為什麼吃糖對身體不好，並且讓他們偶爾能滿足想吃糖的慾望，對長遠的控制能發揮更好的效果。



文/吳宜庭 圖/蘇鈺婷



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 想喝手搖杯怎麼辦？每週一天「甜甜日」親子 DIY 黑糖珍珠

不要為一顆糖傷感情！營養師說明吃糖真的有這麼嚴重嗎？ 

夏日消暑低熱量點心 營養師：就給孩子這 5 樣！ 

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
71.64%28.36%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
59.77%40.23%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.36%70.64%
2021-06-07-2021-06-10
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀