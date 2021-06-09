愛三飛彈核生化門故障擺爛不修？空軍：報導與事實不符

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1996年台海飛彈飛機之後，為攔截共軍彈道飛彈，國防部先後向美國雷神公司採購愛國者二型與愛國者三型飛彈，並將愛二飛彈性能提升至愛三規格。國軍最新採購的愛三增程型（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE）預計2026年部署完成，性能比國軍現役愛三飛彈系統更先進，射程也更遠。

愛三增程型體積較現役愛國者三型飛彈更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；愛三增程型須使用新的12聯裝發射裝置，一套發射裝置只可搭載12枚愛三MSE飛彈。