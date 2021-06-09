愛三飛彈核生化門故障擺爛不修？空軍：報導與事實不符
媒體報導，空軍所屬愛國者三型防空飛彈造成核生化門無法密合關上，導致失去其負壓空氣消毒的功能。正值疫情進入第三警戒期間，軍方處理不是儘快籌補更換新的核生化門，反而把損壞核生化門折掉晾在一旁，只以金屬門進出，無視安全維護的標準作業程序。對此，空軍司令部今（9）日否認，強調報導非事實。
記者呂炯昌／台北報導
2021-06-09 09:51:47｜2021-06-09 10:03:55
針對媒體報導「愛三飛彈負壓消毒核生化門老化損壞 正值防疫竟晾一旁擺爛不修」，空軍司令部今日澄清表示，報導內容與事實不符；愛三系統作戰管制站核生化門於108年（2019年）間經原廠通報，各車廂內已可提供足夠負壓系統，該配件無使用價值，建議本部拆除並繳回報廢，目前均已完成相關作業。
空軍司令部進一步表示，所屬各項武器裝備係依技令要求實施維護保養，並按期程執行檢測，可達部頒要求標準，並無影響戰備情事。
1996年台海飛彈飛機之後，為攔截共軍彈道飛彈，國防部先後向美國雷神公司採購愛國者二型與愛國者三型飛彈，並將愛二飛彈性能提升至愛三規格。國軍最新採購的愛三增程型（PAC-3 Missile Segment Enhancement，MSE）預計2026年部署完成，性能比國軍現役愛三飛彈系統更先進，射程也更遠。
愛三增程型體積較現役愛國者三型飛彈更大，一輛愛三發射車可裝4組、4聯裝愛三飛彈組，共16枚；愛三增程型須使用新的12聯裝發射裝置，一套發射裝置只可搭載12枚愛三MSE飛彈。
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