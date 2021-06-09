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全球生物製劑近年成長快速，在藥費支出比重高達上千億美元，歐美各國為了確保藥品的可近性及人民醫療福祉，採用生物相似性藥成了重要趨勢。李建立主任指出使用生物相似性藥不只能減輕患者經濟負擔，也可讓藥價回歸自由競爭市場，大幅降低健保及醫療保險等支出，以合理的治療費用讓患者獲得相同的效果。
李建立進一步表示在生物相似性藥法規核准流程中，不論是美國FDA或是歐盟EMA都要求製造廠證實生物相似性藥需在「品質」、「安全性」與「療效」上與原開發廠藥品具有相等性，且通過臨床試驗核准上市的生物相似性藥，即表示已獲得衛生主管機關的把關及認可，民眾與醫師在充分討論下，可安心使用生物相似藥，不用過多的擔心。
使用生物相似性藥 創造患者、醫院、政府三贏
報章雜誌上可看到一些迷思如藥品就要選最貴的、原廠製的或「相似≠相等」等迷思，導致生物相似性藥在台推展速度緩慢，無法像歐美各國一樣順利推展。李建立提出，以醫院藥局管理者的角度來看，一開始醫界對於使用生物相似性藥會抱持較觀望的態度，但在了解歐盟等先進國家對於生物相似藥上市標準後，認為其臨床效果對於病人的療效及安全性不會打折扣，這是最重要的評估點。且，自從增加生物相似藥的選擇也讓原廠藥品不能再以高價壟斷市場，對於整體醫療的財政上有莫大幫助，讓資源能有效地分配給更多、更需要的患者，達成醫院、患者、政府三贏的局面。
作為全台生物相似性藥使用先驅的高雄榮總，將醫師的藥物臨床使用經驗，期藉由數據統計發表成文獻，希望能提供全台醫師做為生物相似性藥臨床效果的參考。民眾想進一步了解生物相似性藥，國內食藥署如何把關，如需檢送科學證據，特性分析、非臨床和臨床療效及安全性試驗等，民眾可至生物相似性藥品專區觀看(官方網站：https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=11262)。
資料來源：健康醫療網 你該知道的新醫學名詞 - 生物相似性藥
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