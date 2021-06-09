壹電視過世攝影記者確診　張雅琴：會去做快篩

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據《中時》報導，張雅琴雖然不和確診攝影師在同一棟大樓辦公，兩人也未合作，但有時會共用攝影棚，決定今早做快篩，「我覺得有遺憾大於擔心，這麼年輕的生命，尤其第一線的新聞記者特別辛苦，打疫苗部分，應該也要讓他們優先」。
該名確診攝影記者48歲，去世前一週都在家辦公，家屬透露他有酗酒習慣，對相驗結果無意見。針對自家攝影師染疫，壹電視昨晚回應：「我們目前正在疫調當中，要等疫調後才能比較清楚，包含足跡、匡列的詳細狀況都得再等等」。
此外，壹電視表示，公司已緊急協調北市府，9日會到公司中庭設快篩站，全部同仁都會篩檢，「請同仁不要恐慌，公司會盡最大努力，協助同仁防疫」。
不過對於在壹電視設快篩站，北市衛生局長黃世傑說，目前尚未接到壹電視申請，一旦接獲通報，將由北市聯醫出動機動快篩隊，市府也表示沒有允諾此事，「電視台目前為一人確診（逝世），無須立即前往設置快篩站，而機動快篩隊近幾天都在環南出動任務，所以還要評估狀況。」
而稍早最新消息指出，衛生局已在今天上午10時30分，於壹電視大樓前設立快篩站，預計下午1點開始篩檢，一天量能可以到200人，以有接觸者、次接觸者造冊順序篩檢。（編輯：楊穎軒）
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