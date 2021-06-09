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壹電視過世攝影記者確診　張雅琴：會去做快篩

▲壹電視攝影記者確診，張雅琴表示會去做快篩。（圖／年代新聞YouTube）
▲壹電視攝影記者確診，張雅琴表示會去做快篩。（圖／年代新聞YouTube）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-09 09:26:30｜2021-06-09 10:53:02

台北市內湖壹電視大樓7日傳出一名攝影記者陳屍在廁所，昨（8日）晚採檢結果出爐，確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），年代主播張雅琴為保險起見，今早將會進行快篩。

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▲壹傳媒旗下5棟大樓全數出脫，圖為內湖壹電視大樓。（圖／財訊雙週刊）
▲壹電視攝影記者感染新冠肺炎。（圖／財訊雙週刊）
據《中時》報導，張雅琴雖然不和確診攝影師在同一棟大樓辦公，兩人也未合作，但有時會共用攝影棚，決定今早做快篩，「我覺得有遺憾大於擔心，這麼年輕的生命，尤其第一線的新聞記者特別辛苦，打疫苗部分，應該也要讓他們優先」。

該名確診攝影記者48歲，去世前一週都在家辦公，家屬透露他有酗酒習慣，對相驗結果無意見。針對自家攝影師染疫，壹電視昨晚回應：「我們目前正在疫調當中，要等疫調後才能比較清楚，包含足跡、匡列的詳細狀況都得再等等」。

此外，壹電視表示，公司已緊急協調北市府，9日會到公司中庭設快篩站，全部同仁都會篩檢，「請同仁不要恐慌，公司會盡最大努力，協助同仁防疫」。

不過對於在壹電視設快篩站，北市衛生局長黃世傑說，目前尚未接到壹電視申請，一旦接獲通報，將由北市聯醫出動機動快篩隊，市府也表示沒有允諾此事，「電視台目前為一人確診（逝世），無須立即前往設置快篩站，而機動快篩隊近幾天都在環南出動任務，所以還要評估狀況。」

而稍早最新消息指出，衛生局已在今天上午10時30分，於壹電視大樓前設立快篩站，預計下午1點開始篩檢，一天量能可以到200人，以有接觸者、次接觸者造冊順序篩檢。（編輯：楊穎軒）

▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

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