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電子熄火！台股萬七保衛戰　高端疫苗再奔漲停領軍生技

▲台股今（9）日開盤下跌6.31點，隨後指數下挫，展開萬七保衛戰。高端疫苗連續拉出第二根漲停。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（9）日開盤下跌6.31點，隨後指數下挫，展開萬七保衛戰。高端疫苗連續拉出第二根漲停。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-09 09:35:57｜2021-06-09 09:40:57

台股今（9）日開盤下跌6.31點，開盤指數以17082.52點開出，隨後指數下挫，跌0.3%，來到17015點，力守萬七大關，雖一度萬七失守但又拉回。權值股台積電早盤跌0.5%，來到585元。鴻海跌0.9%、聯發科強勢漲0.7%。值得關注的是高端疫苗開盤再度漲停，為連6根跌停後，第二根漲停，來到250.5元，成交量4,752張，仍有236張委買搶進。

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台北股市開高走低，沒多久就來到盤下，電子股熄火，部分傳產與生技仍是盤面焦點。電子股中，台積電早盤跌0.5%，來到585元。鴻海跌0.9%，來到110元左右。聯電跌多，跌幅2%以上，早盤來到51.1元左右。聯發科強勢漲0.7%，來到971元。汽車類股中，裕隆、英瑞、為升、宏旭、聯嘉漲0.8到2%，相對強勢。

今日生技族群由高端疫苗領軍，高端開盤奔漲停，為連續六根跌停後，第二日漲停，來到250.5元。高端大股東基亞跌2%。不過，合一、中天漲6%，杏國漲4.8%、浩鼎漲1%，表現都不錯。紡織族群中怡華奔漲停，其他聚紡漲4%。今日航運下挫，早盤長榮航跌2%、華航跌1%。陽明跌0.4%、萬海跌3%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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