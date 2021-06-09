電子熄火！台股萬七保衛戰 高端疫苗再奔漲停領軍生技
台股今（9）日開盤下跌6.31點，開盤指數以17082.52點開出，隨後指數下挫，跌0.3%，來到17015點，力守萬七大關，雖一度萬七失守但又拉回。權值股台積電早盤跌0.5%，來到585元。鴻海跌0.9%、聯發科強勢漲0.7%。值得關注的是高端疫苗開盤再度漲停，為連6根跌停後，第二根漲停，來到250.5元，成交量4,752張，仍有236張委買搶進。
記者許家禎／台北報導
2021-06-09 09:35:57｜2021-06-09 09:40:57
台北股市開高走低，沒多久就來到盤下，電子股熄火，部分傳產與生技仍是盤面焦點。電子股中，台積電早盤跌0.5%，來到585元。鴻海跌0.9%，來到110元左右。聯電跌多，跌幅2%以上，早盤來到51.1元左右。聯發科強勢漲0.7%，來到971元。汽車類股中，裕隆、英瑞、為升、宏旭、聯嘉漲0.8到2%，相對強勢。
今日生技族群由高端疫苗領軍，高端開盤奔漲停，為連續六根跌停後，第二日漲停，來到250.5元。高端大股東基亞跌2%。不過，合一、中天漲6%，杏國漲4.8%、浩鼎漲1%，表現都不錯。紡織族群中怡華奔漲停，其他聚紡漲4%。今日航運下挫，早盤長榮航跌2%、華航跌1%。陽明跌0.4%、萬海跌3%。
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