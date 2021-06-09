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買不到！郭台銘捐疫苗破局？蘇貞昌：疫苗跟錢不一樣

▲行政院長蘇貞昌9日針對郭台銘買不到疫苗、捐疫苗恐破局作出回應。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌9日針對郭台銘買不到疫苗、捐疫苗恐破局作出回應。（圖／行政院提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-09 09:44:12｜2021-06-09 10:03:31

昨天行政院院長蘇貞昌在立院備詢時被問到有關佛光山、鴻海創辦人等民間團體、企業向政府捐贈疫苗的相關事宜時提到，政府盡全力協助但「郭台銘跟佛光山」根本買不到疫苗。是否意味著郭台銘疫苗捐贈破局？蘇貞昌今（9）日受訪時則坦言疫苗跟錢不一樣，想捐也得看廠商要不要賣、有沒有貨。

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昨天蘇貞昌直言郭台銘雖想捐贈疫苗但根本買不到，是否意味著郭台銘的疫苗捐贈計畫胎死腹中？蘇貞昌今日受訪時表示，郭台銘很熱心，他對此表達肯定且願意多方協助，「但疫苗跟口袋裡面的錢不一樣，能不能進來，第一要看疫苗的原廠有沒有貨？第二他要不要賣？第三他願不願意賣給郭董？」必須確認這些情況，政府會持續提出相關協助。

此外，有關台北市擅自更改疫苗施打對象順序，中央是否減少北市疫苗分配數量作為懲戒？蘇貞昌則說，現在疫苗非常珍貴，中央流行疫情指揮中心（CDC）都很嚴格的依照優先順序依序列造冊並配發疫苗，應該照這序列和造冊施打，希望各地政府個可以嚴謹到位的配合，民眾若符合順序也進快施打，才能達到群體免疫的效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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