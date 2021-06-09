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新冠疫苗還等不到！醫呼籲先打「這一支」：真的不要錯過

▲醫師徐嘉賢建議，除了施打新冠肺炎疫苗外，還需施打「13價肺炎鏈球菌」疫苗，對新冠肺炎有「交叉保護作用」。（示意圖／取自pixabay）
▲醫師徐嘉賢建議，除了施打新冠肺炎疫苗外，還需施打「13價肺炎鏈球菌」疫苗，對新冠肺炎有「交叉保護作用」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 10:07:03

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，台灣除了面臨疫苗短缺問題，加上國外疫苗尚未到貨，但重症及死亡人數仍持續增長，對此，醫師徐嘉賢就建議，除了施打新冠肺炎疫苗外，還需施打「13價肺炎鏈球菌」疫苗，對新冠肺炎有「交叉保護作用」，建議民眾帶家人一起施打，增加彼此保護力。

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有網友7日在PTT以「買不到疫苗為什麼不打肺炎鏈球菌疫苗」為題發文，表示新冠肺炎疫苗除了各種「買不到」以外，還有長期副作用未知、短期副作用風險，國產疫苗解盲也是各種觀望，「但目前已經有一支上市超過10年的疫苗」，根據統計還可以降低新冠肺炎重症機率，也就是「13價肺炎鏈球菌疫苗」。

事實上，兒科醫師徐嘉賢就曾在上月28日於臉書粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》發文，表示「除了要打新冠肺炎疫苗以外，您還需要打「13價肺炎鏈球菌」，另外，「百日咳」與「流感疫苗」也相當重要。

▲兒科醫師徐嘉賢表示，除了施打新冠肺炎疫苗以外，「13價肺炎鏈球菌」疫苗也很重要。（圖／翻攝自臉書粉專《黑眼圈奶爸Dr.
▲兒科醫師徐嘉賢表示，除了施打新冠肺炎疫苗以外，「13價肺炎鏈球菌」疫苗也很重要。（圖／翻攝自臉書粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》）
徐嘉賢提到，從去年疫情剛爆發時，國外就一直陸續有報導研究說，新冠肺炎的重症病患裡，有很高比例會合併肺炎鏈球菌，增加死亡率；他也提及，前陣子美國柏克萊大學也有研究顯示「施打肺炎鏈球菌結合型疫苗，對於新冠肺炎有交叉的保護作用」。

因此，他也建議民眾，趕快帶孩子去打6個月隱藏版的13價肺炎鏈球菌疫苗，也請家中長輩，或者自己去自費施打這一支疫苗，增加自己的保護力，同時也保護家人，「我這幾年來一直很囉唆，一直重複提到這一支疫苗，因為他真的太重要，真的不能錯過」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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