7成已完成綜所稅申報！各地區國稅局6／15恢復臨櫃報稅

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今年所得稅（含綜合所得稅及營利事業所得稅）結算申報及繳納期限已全面展延至6月30日，配合防疫政策，今年綜所稅新增手機報稅及行動電話認證2項服務，另適用稅額試算服務的納稅義務人，也可線上確認及多元方式繳稅，就可完成申報，以降低外出染疫風險。
根據財政部統計，截至今年6月6日止，109年度綜合所得稅結算申報已完成451.37萬件（其中採網路及稅額試算申報件數比率99.5%），以去年總申報件數638.62萬件計算，完成申報比率為71%。
109年度營利事業所得稅結算申報已完成77.79萬件(其中採網路申報件數比率99.99%)，以去年總申報件數96.12萬件計算，完成申報比率為81%。財政部指出綜所稅及營所稅兩者申報進度均與去年同期相當，民眾多數均以網路及稅額試算完成申報，顯示疫情期間，網路報稅是最佳的申報方式。
另5月15日至6月6日疫情警戒第三級期間，綜所稅仍有140萬件完成申報，不受疫情影響，因不再延長結算申報期間，民眾如受疫情影響而有繳稅困難者，可到「財政部稅務入口網」申請延期或分期繳稅，其延期期限及分期期數，不受應納稅額金額多寡限制，最長可延期1年，分期3年（36期）。
如果民眾對上網查詢的所得及扣除額資料如有待查明更正事項，例如欲調整所得額、扶養親屬或扣除額的情形，可先行完成申報後，再於疫情趨緩後洽國稅局辦理更正，如有發現未申報所得，亦可依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動補報並補繳稅款及加計利息，免予處罰。
財政部進一步說明，納稅義務人個人、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體的負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報之會計師、記帳士、記帳及報稅代理人等，於今年6月30日仍接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫者，其申報繳納期限自隔離、治療或檢疫結束之次日起一律展延20日。又防疫第一線之醫護人員，基於其近期均致力於防疫工作，財政部將另案展延其綜合所得稅申報及繳納期限。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。