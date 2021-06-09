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立院設快篩站？陳時中：沒說不可以、但不能強制篩

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，立院沒有不可以快篩，但是不能強迫快篩。。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，立院沒有不可以快篩，但是不能強迫快篩。。（圖／指揮中心提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-09 11:19:01｜2021-06-09 11:21:44

新冠肺炎疫情蔓延，立院也陸續傳出立委助理與部會國會聯絡人確診，國民黨立委呼籲立院也要實施快篩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9）日表示，立院沒有不可以快篩，但是不能強迫快篩。

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立院臨時會院會今日繼續邀請行政院院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時表示，先前詢問立院方面，獲得無法快篩的回覆，但是立委與官員冒著生命危險來立院臨時會審理預算，是不是該給立委與國會助理快篩，以確保他們的安全？陳時中答覆表示，沒有說不可以快篩，但是不可以強迫快篩，要按照規定設快篩站。

至於各政府機關能否設快篩站？陳時中表示，沒有所謂的禁止，只要跟醫療院所聯繫，排得出人來，他都不反對，快篩還是以確診熱點優先。

針對國民黨提議臨時會設快篩站，立院院長游錫堃日前受訪表示，確實有立法院黨團建議，但立院不是很空曠，快篩站要設在立院，還是要由四大黨團共同商量決定。游錫堃指出，若立院設快篩站，只處理立委、行政官員跟國會助理，有一組人在這會增加人力負擔，但是既然立院已經設快篩站，也應該讓附近居民也能進來才對，不然就好像立院有特權，但如果讓民眾進來，若有人確診會對國會運作很不利，但他也強調「如果四大黨團都同意，我就來做」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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