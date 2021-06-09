立院設快篩站？陳時中：沒說不可以、但不能強制篩

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立院臨時會院會今日繼續邀請行政院院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時表示，先前詢問立院方面，獲得無法快篩的回覆，但是立委與官員冒著生命危險來立院臨時會審理預算，是不是該給立委與國會助理快篩，以確保他們的安全？陳時中答覆表示，沒有說不可以快篩，但是不可以強迫快篩，要按照規定設快篩站。

至於各政府機關能否設快篩站？陳時中表示，沒有所謂的禁止，只要跟醫療院所聯繫，排得出人來，他都不反對，快篩還是以確診熱點優先。