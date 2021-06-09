媽搬親情牌「1理由」勸返鄉！兒竟被說服 網罵：想害誰
端午連假將至，原本有不少民眾想訂票返鄉，而指揮中心與各界也開始呼籲退票，台鐵高鐵也祭出措施，退票率逐步提高。不過就有網友表示，自己被媽媽搬親情牌用「1理由」說服，依舊想要返鄉，卻立刻被不少網友罵翻「到底想害誰？」
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 11:12:58
原PO在PTT上發文提到，自己因為疫情影響原本沒打算返鄉，沒想到媽媽卻認為「端午是重大節日，要回鄉拜拜」，更要兒子不要太相信官方說詞，「到時被關在台北傳染到隔離，連死掉都不能見一面」。
這樣的說法也讓原PO被打動，不禁心想「好像真的是耶，24小時內火化，新聞一堆見不到親人的，該不會在我死前都見不到阿嬤？」
但貼文一出立刻遭到網友砲轟，「鐵公路最容易中的車廂一待就是幾個小時，比大賣場還久」、「到底想害誰？你重症的機率高還是你阿嬤高？」「想害家人就回去不送」、「有其母必有其子女，都是等待天擇」、「反正出事是你一家人的事」、「你在返鄉過程中被多少人匡列接觸史，自求多福」。（編輯：潘毅）
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