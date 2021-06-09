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本土疫情嚴峻！防疫再升級　鴻海土城總部啟動員工快篩

▲鴻海土城總部自今（9）日起為員工啟動快篩作業，主要針對必須出勤的員工，包含第一線作業員，而未來也將擴大到台灣其他廠區。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海土城總部自今（9）日起為員工啟動快篩作業，主要針對必須出勤的員工，包含第一線作業員，而未來也將擴大到台灣其他廠區。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-06-09 11:13:12｜2021-06-09 11:15:15

國內疫情升溫，不少企業想要申請企業篩檢站，而繼富邦金成立「富邦篩檢站」，成為企業快篩第一間，估篩檢量每月可達1萬人次外。鴻海土城總部也自今（9）日起為員工啟動快篩作業，主要針對必須出勤的員工，包含第一線作業員，而未來也將擴大到台灣其他廠區。

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富邦金控6日宣布，為因應疫情變化，充分保障同仁健康，維護辦公場所及營業處所安全，將自7日起正式成立「富邦篩檢站」，預估篩檢量能可達每月1萬人次，依風險評估機制安排同仁進行快篩，這是國內首家企業啟用快篩站。

由於近來有不少電子廠員工或移工都確診，讓其他科技大廠都繃緊神經，鴻海之前就讓居住雙北的員工都能居家辦公延長至6月14日，但三級延長至6月28日，鴻海尚未宣布是否再延長居家辦公的時間。不過，鴻海防疫升級，今日土城總部也啟動員工快篩作業，人數規模約在數百人，主要針對出勤的同仁以及第一線作業員，未來也將進一步擴及到台灣其他廠區。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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