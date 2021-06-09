將來銀行爆性騷擾疑雲　執行副總梅驊5點自清

網銀國家隊將來銀行還開業就風波不斷，繼前總經理劉奕成閃辭引發爭議之後，現在又有週刊指稱將來銀行執行副總梅驊被內部員工檢舉，管理不當還對女員工性騷擾，今年2月經人評會決議，並對梅驊記一大過處分。不過，對此指控，梅驊今（9）日在個人臉書發出5點自清，除強調媒體報導絕非事實，對於在公開場合的言行被刻意誤解扭曲，他仍尊重每個人主觀感受表達，也相信公司與監管機構會公平對待一個認真做事、嚴以律己的人，種種不必要的波折終會過去，繼續往前。
記者顏真真/台北報導
2021-06-09 11:28:12
梅驊進一步指出，針對此申訴，公司調查委員會的報告紀錄他平時熱情且樂於和同仁互動、圓融溫暖會鼓勵同事，但可能不知這些行為對申訴人的影響，故建議處分不宜過重或從輕處分。遺憾的是，公司人評會仍給予大過處分，並送董事會。
梅驊說，他已委請律師，在台北市政府勞動局進行勞資爭議調解，調解委員認為相關過程似難謂給予充分陳訴意見的機會，且相關處理未符合比例原則，考量當事人平時表現，兼顧情節與公司管理等因素，建議重新啟動人評會，而公司也已重啟程序。
梅驊強調，他相信公司重視性平議題，也相信公司與監管機構會公平對待一個認真做事、嚴以律己的人。種種不必要的波折終會過去，繼續往前。
最後，他也提及「哥林多前書四章3-5節」內容：我被你們論斷，或被別人論斷，我都以為極小的事；連我自己也不論斷自己。我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主。所以，時候未到，甚麼都不要論斷，只等主來，他要照出暗中的隱情，顯明人心的意念。那時，各人要從 神那裏得著稱讚。