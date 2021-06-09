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新冠肺炎恢復的過程中　防焦慮和悲傷的6個小提醒

新冠肺炎恢復的過程中　防焦慮和悲傷的6個小提醒
新冠肺炎恢復的過程中　防焦慮和悲傷的6個小提醒

健康醫療網

2021-06-09 11:31:01

【健康醫療網／編輯部整理】當你被診斷出患有某種疾病時，感到焦慮、擔憂和悲傷是很正常的，根據克里夫蘭醫學中心，精神病學家Amit Anand說，壓力對你的身體造成負面影響，在休息和努力恢復身體時，保持你的心理健康十分重要。以下是疾病恢復過程中，防止焦慮和悲傷持續蔓延的方法：

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生病期間焦慮不安六個小提醒遠離絕望

1. 專注於自我照顧

當被確診陽性時，或許可能不知道自己如何被感染的，以及需要多長時間才能恢復回來。在恢復的過程中，千萬不要把精力集中在後悔上面，你可以做的工作就是照顧好自己，努力恢復健康，避免傳染給其他人。

2. 親友的連線支持

與身旁親近的人定期通電話、電子郵件或視頻聊天，跟他們分享你的感受。如果擔心在生病期間需要照顧孩子、寵物或家務等，或許身旁其他家人、朋友或社區成員可以提供幫助。

3. 吃得健康、冥想習慣

可以多補充身體補充營養食物及保持水分平衡。如果身體情況允許的話，請深呼吸、冥想或者伸展肢體以放鬆身體。

4. 心態積極

拼圖、書籍和填字遊戲可以幫助你集中精力，避免思緒混淆。Anand博士說，記錄自己的經歷也可以幫助你理清思路並保持積極的態度。

5. 睡飽充足

身體需要休息才能恢復健康，應避免熬夜到淩晨，不利於恢復。

6. 遠離新聞和社交媒體

網上的充斥混亂資訊令你感到心煩及不知所時，Anand博士說，如果你已經察覺自己有這樣傾向，此時應該休息一下，或者給自己設定一個看電視和使用社交媒體的時間限制。

在恢復過程中，若是常有毫無價值、絕望或內疚的感覺、食慾有明顯變化、難以入睡或保持睡眠、注意力不集中、想傷害自己等危險信號時則需要多加留意。現在人際交流減少了，社交疏離容易提升罹患抑鬱症和焦慮症的風險，日常多觀察留意。



資料來源：健康醫療網 新冠肺炎恢復的過程中　防焦慮和悲傷的6個小提醒

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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