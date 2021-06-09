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1. 專注於自我照顧
當被確診陽性時，或許可能不知道自己如何被感染的，以及需要多長時間才能恢復回來。在恢復的過程中，千萬不要把精力集中在後悔上面，你可以做的工作就是照顧好自己，努力恢復健康，避免傳染給其他人。
2. 親友的連線支持
與身旁親近的人定期通電話、電子郵件或視頻聊天，跟他們分享你的感受。如果擔心在生病期間需要照顧孩子、寵物或家務等，或許身旁其他家人、朋友或社區成員可以提供幫助。
3. 吃得健康、冥想習慣
可以多補充身體補充營養食物及保持水分平衡。如果身體情況允許的話，請深呼吸、冥想或者伸展肢體以放鬆身體。
4. 心態積極
拼圖、書籍和填字遊戲可以幫助你集中精力，避免思緒混淆。Anand博士說，記錄自己的經歷也可以幫助你理清思路並保持積極的態度。
5. 睡飽充足
身體需要休息才能恢復健康，應避免熬夜到淩晨，不利於恢復。
6. 遠離新聞和社交媒體
網上的充斥混亂資訊令你感到心煩及不知所時，Anand博士說，如果你已經察覺自己有這樣傾向，此時應該休息一下，或者給自己設定一個看電視和使用社交媒體的時間限制。
在恢復過程中，若是常有毫無價值、絕望或內疚的感覺、食慾有明顯變化、難以入睡或保持睡眠、注意力不集中、想傷害自己等危險信號時則需要多加留意。現在人際交流減少了，社交疏離容易提升罹患抑鬱症和焦慮症的風險，日常多觀察留意。
資料來源：健康醫療網 新冠肺炎恢復的過程中 防焦慮和悲傷的6個小提醒
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