為放寬「3+11」政策下台？陳時中回嗆：不是立委說了算

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立委賴士葆質詢時表示，現在連路人都覺得3+11政策是本次疫情爆發的原因，陳時中是不是該為政策負責？賴士葆也問到疫情爆發後，蘇貞昌對陳時中表現滿意嗎？蘇貞昌回應說，陳時中很盡心盡力，國人同胞應該給指揮中心加油，大家一起來努力。
賴士葆追問，全世界沒有像台灣那麼配合政府，大家之前都「順時中」，現在卻發現是「逆時中」才對，他質問陳時中同不同意3+11是大破口？是不是要下台？陳時中強調，「不是，（政策）當然是我負責，但其他也不是委員說怎樣就怎樣。」陳解釋，在1月1日後加強管理（5+9），加強後做好管理到一定程度，也篩檢到9000多人後，恢復到去年的規定（3+11），但加上需要採檢陰性，所以是比過去更嚴格的方式執行。
賴士葆又說，昨天看到陳時中在度估（打瞌睡），大家也很同情，但是防疫只有功勞，現在不能講苦勞；陳時中則用台語略帶發怒回應，不是在度估，是中間休息時間，他也不需要大家的同情。
國民黨立委萬美玲詢問放寬機師隔離「3+11」政策是否有來自桃園市政府的壓力？陳時中表示，沒有受到來自地方政府的壓力，主要是聽到機師工會的聲音，但是沒有找工會來談。
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