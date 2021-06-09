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為放寬「3+11」政策下台？陳時中回嗆：不是立委說了算

▲立院臨時會院會邀請行政長蘇貞昌與衛生福利部長陳時中報告。（圖／立法院提供）
▲立院臨時會院會邀請行政長蘇貞昌與衛生福利部長陳時中報告。（圖／立法院提供）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-09 12:05:38｜2021-06-09 14:47:54

新冠肺炎疫情爆發，迄今已破萬人確診、308人染疫病逝，外界認為放寬機師隔離「3+11」政策造成防疫破口，國民黨立委賴士葆今（9）日要求指揮中心指揮官陳時中為放寬「3+11」政策下台。陳時中回嗆表示，下台不是立委說了算。

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立院臨時會院會今日繼續邀請行政院院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過，並備質詢。

立委賴士葆質詢時表示，現在連路人都覺得3+11政策是本次疫情爆發的原因，陳時中是不是該為政策負責？賴士葆也問到疫情爆發後，蘇貞昌對陳時中表現滿意嗎？蘇貞昌回應說，陳時中很盡心盡力，國人同胞應該給指揮中心加油，大家一起來努力。

賴士葆追問，全世界沒有像台灣那麼配合政府，大家之前都「順時中」，現在卻發現是「逆時中」才對，他質問陳時中同不同意3+11是大破口？是不是要下台？陳時中強調，「不是，（政策）當然是我負責，但其他也不是委員說怎樣就怎樣。」陳解釋，在1月1日後加強管理（5+9），加強後做好管理到一定程度，也篩檢到9000多人後，恢復到去年的規定（3+11），但加上需要採檢陰性，所以是比過去更嚴格的方式執行。

賴士葆又說，昨天看到陳時中在度估（打瞌睡），大家也很同情，但是防疫只有功勞，現在不能講苦勞；陳時中則用台語略帶發怒回應，不是在度估，是中間休息時間，他也不需要大家的同情。

國民黨立委萬美玲詢問放寬機師隔離「3+11」政策是否有來自桃園市政府的壓力？陳時中表示，沒有受到來自地方政府的壓力，主要是聽到機師工會的聲音，但是沒有找工會來談。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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