落實企業移工防疫措施 中市勞工局主動出擊實地查核把關

台中市移工人數逾10萬人，為落實防疫措施，台中市政府勞工局成立稽查輔導小組，前進各事業單位實地查核防疫執行實情。勞工局表示，多日查核以來，發現多數事業單位均能確實配合防疫政策與規範，也特別要求企業雇主落實移工的工作與住宿分流、環境定期消毒、關閉非必要公共區域，及徹底執行每日健康量測等防疫措施。





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勞工局長張大春指出，移工宿舍工作與住宿務必分流、同一住宿地點移工應盡量安排在同一工作地點，工作場所及宿舍定期消毒，另請雇主指定專人協助移工購買食物及日常生活用品、口罩等，減少移工外出需求，同時指定專人落實移工外出返回宿舍每日健康量測、隨時記錄移工足跡及接觸對象等。移工宿舍沐浴盥洗空間也建議分區，規範移工使用固定衛浴設備，且沐浴盥洗時間應彈性交錯，並於每人使用衛浴設備前後，噴灑酒精消毒。





張局長表示，台中市聘僱移工人數50人以上的事業單位共計138家，勞工局組成稽查輔導小組派員查察，多數事業單位均落實相關防疫政策與規範，感謝企業協助與配合，呼籲企業應降低移工移動，以專人代購減少移工外出，或鼓勵不外出獎勵措施等，針對目前居住人數較多移工宿舍，也請雇主務必依循宿舍降載措施。





此外，市府已於所轄「台中市精密機械科技創新園區」及「豐洲科技工業園區」設置快篩站，昨日至6月10日上午9時至下午5時，全面提供園區內外企業快篩服務，並持續加強環境清消，全力阻斷疫情傳播鏈。





勞工局呼籲，各雇主落實各項防疫措施，相關防疫資訊及規範，可於台中市政府勞工局網站（https://www.labor.taichung.gov.tw/ ）最新消息下載越南文、印尼文、泰文及英文等防疫文宣及語音檔，歡迎多加運用。





勞工局也請雇主鼓勵移工加入勞動部勞動力發展署建置的「Line@移點通」（印尼版 https://lin.ee/CP0lzIK ；越南版 https://lin.ee/GOrGlZI ；泰國版 https://lin.ee/c0fW2nc ；英文版 https://lin.ee/jap3WmC ），獲取最新防疫資訊。





















