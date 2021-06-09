藍：待11類一劑疫苗施打完　也應將青壯族群列入序列

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國民黨強調，儘管青壯年罹患新冠肺炎的重症率較低，但不代表施打意願不高，在要求全民配合防疫的同時，呼籲政府應更努力取得足夠的疫苗，在原規劃疫苗接種順序中也納入49歲以下的青壯族群，至少讓年輕人能自費施打，不要讓這些青壯勞工、年輕人全力配合防疫，卻陷入「紓困、疫苗都沒份」的悲慘境地。
國民黨青年部提出四點訴求，呼籲政府面對疫情還是要找回國際與科學標準，不要讓青壯世代和青少年面臨到打不到、打得慢和打得危險三大危機。
第一、政府應當重新調整採購規劃：以全體國民完全接種作為採購量，再增加1700萬劑左右數額。不僅對所有國民更為公平，且可增加國民自行評估選擇施打疫苗空間，目前國際上包括美國、日本的疫苗數量皆為人口兩倍以上。
第二、建立完善的救濟給付與慰問制度：以現有疫苗採購結構和NHS數據計算，我國20至49歲有300萬、50歲以上有450萬人打的將是AZ疫苗，這將讓大約100人出現凝血問題。政府雖已承諾將為出現血栓民眾支付費用，但從日前桃園個案治療費70萬來看，這將是7000萬費用，建議政府編列專案費用，針對血栓與不良反應預作制度性處理，而非個案處理。
第三、政府需將12至17歲納入接種計畫，爭取250萬劑目前唯一可讓青少年施打的BNT疫苗：政府應透過採購或向美、日尋求協助，讓125萬青少年完全接種。若政府持續忽視12至17歲的疫苗接種，新學期復課後，校園恐成新的疫情熱區。
第四、在目前接種排序11類施打完第一劑後，將未接種第一劑的青壯族群也列入序列：除了優先讓第一線醫護與防疫人員接種第二劑外，也要讓未接種第一劑的青壯族群能施打，避免出現打得到的人繼續打，打不到的人永遠打不到。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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