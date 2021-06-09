COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

郭靜純打完輝瑞疫苗　13歲女兒也接種：不用擔心了

▲郭靜純（左圖）和女兒皆施打輝瑞疫苗。（圖／郭靜純臉書）
▲郭靜純（左圖）和女兒皆施打輝瑞疫苗。（圖／郭靜純臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-09 11:39:42｜2021-06-09 11:43:20

49歲郭靜純2018年移民加拿大，5月初她在臉書分享施打輝瑞疫苗的影片，本月5日再發文透露，當地開放12歲以上青少年接種，因此13歲女兒也已經打完疫苗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲▼郭靜純移居加拿大多年。（圖／郭靜純臉書）
▲▼郭靜純移居加拿大多年。（圖／郭靜純臉書）
▲▼郭靜純移居加拿大多年。（圖／郭靜純臉書）
郭靜純上月9日上傳影片，指接到接種疫苗的通知，到了現場，可見每個人保持社交距離等待施打，不過郭靜純排隊前被要求換上指定口罩，她形容：「我一戴上來之後，真的不誇張，我現在在口罩的範圍內，半張臉都是汗，完全吸不到口罩外的新鮮空氣，真的是一個抵三個，好厲害的口罩！」

▲郭靜純大讚換上的醫療口罩阻隔力很強。（圖／郭靜純臉書）
▲郭靜純大讚換上的醫療口罩阻隔力很強。（圖／郭靜純臉書）
▲郭靜純接種的是輝瑞疫苗。（圖／郭靜純臉書）
▲郭靜純接種的是輝瑞疫苗。（圖／郭靜純臉書）
近1個月後，郭靜純表示，加拿大政府開始讓12歲以上的青少年大規模接種疫苗，並PO出愛女施打的過程，郭靜純女兒秀出打完疫苗的貼紙及證明卡片，開心對鏡頭豎大拇指，「耶！不用擔心了！」

▲郭靜純女兒打完疫苗。（圖／郭靜純臉書）
▲郭靜純女兒打完疫苗。（圖／郭靜純臉書）
針對國內開放施打的AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）

▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
71.64%28.36%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
59.77%40.23%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.36%70.64%
2021-06-07-2021-06-10
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀