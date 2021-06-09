郭靜純打完輝瑞疫苗　13歲女兒也接種：不用擔心了

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郭靜純上月9日上傳影片，指接到接種疫苗的通知，到了現場，可見每個人保持社交距離等待施打，不過郭靜純排隊前被要求換上指定口罩，她形容：「我一戴上來之後，真的不誇張，我現在在口罩的範圍內，半張臉都是汗，完全吸不到口罩外的新鮮空氣，真的是一個抵三個，好厲害的口罩！」
近1個月後，郭靜純表示，加拿大政府開始讓12歲以上的青少年大規模接種疫苗，並PO出愛女施打的過程，郭靜純女兒秀出打完疫苗的貼紙及證明卡片，開心對鏡頭豎大拇指，「耶！不用擔心了！」
針對國內開放施打的AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。