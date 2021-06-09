星級飯店自救聯手推府城滋補美食包 居家就能嚐6星美食

，高燒不退的疫情短時間緩解不但無望，民生經濟因此重創，旅宿觀光業更是一片哀鴻遍野。台南6大星級飯店因這波疫情首度合作，以自家明星商品組合成「府城星級滋補美食包STAY HOME．STAY FULL」。限量50組6星美味，包含「蒲燒鰻米糕」、「漢方養生雞煲湯」、「粵式煙燻雪花牛」、「懷舊滷豬腳」與「臘味蘿蔔糕」，3菜1湯1主食冷凍組，外加法式經典甜點「老奶奶檸檬磅蛋糕」，6月10日起預購，數量有限，售完為止。

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「府城星級滋補美食包」發起人台南老爺行旅總經理唐伯川表示，全台新冠3級警戒，身為旅宿業者，除了嚴格做好各項防疫措施，為民眾提供衛生營養的三餐外帶之外，台南市觀光產業聯盟6大飯店更在48小時內創意發想，以團結相挺、以客為本，聯合推出美食便利包，方便民眾在家安心防疫並享受星級美食。

6大星級飯店集結中西大廚，從主食到甜點以養生為概念，精緻且均衡營養。台南老爺行旅推出台式蒲燒鰻米糕，高營養價值鰻魚與粒粒飽滿的糯米及精選配料乾蒸再炒，香氣十足。台南晶英酒店將豬腱肉、紅棗、甘草、乾薑等食材，悉心燉煮出粵式漢方養生雞煲湯。台南大員皇冠假日酒店的粵式煙燻雪花牛，特選豐富蛋白質的上等美國去骨牛小排，以八角、香葉等香料，主廚以獨門醬汁慢火滷製2小時，再用紅糖、烏龍茶葉等配料加以煙燻，肉質軟嫩多汁。台糖長榮酒店的懷舊滷豬腳，主廚精選前腿豬蹄花，以紅麴粉入味，文火細燉悶煮到肉質軟嫩、香噴Q彈。富信大飯店推出明星商品臘味蘿蔔糕，使用頂級香菇、金勾蝦、臘腸等高級食材，一次品嘗到蘿蔔鮮甜與臘味鹹香完美融合。最後甜點則由台南遠東香格里拉飯店推出銷售排行榜第一名的老奶奶檸檬磅蛋糕，嚴選日本上白糖與雞蛋，拌入世界盃指定布爾喬亞T55麵粉，加入邦菩禮AOP發酵奶油，最後裹上西西里檸檬糖衣，蛋糕口感更豐富。

訂購詳情請洽各飯店服務專線：台南老爺行旅 (06)236-1680分機251、台南晶英酒店 (06) 390-3036、台南大員皇冠假日酒店 (06)512-1910、台糖長榮酒店 (06)337-3855、台南富信大飯店 (06)222-3199。





