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疫苗接種增5例疑似不良反應　有人視力模糊、眼睛痛就醫

▲指揮中心6月9日公布新55例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，全數女性，且有4人都是40多歲。（示意圖／取自pixabay）
▲指揮中心6月9日公布新55例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，全數女性，且有4人都是40多歲。（示意圖／取自pixabay）

記者顏真真/台北報導

2021-06-09 15:32:16｜2021-06-09 16:42:58

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（9）日再公布新增274例新冠肺炎本土確診個案，且確診個案中新增25例死亡，另通報增加5例疑似疫苗接種後嚴重不良事件，而且全部都是女性，其中4位都是40多歲，更有人出現視力模糊、眼睛痛而就醫，目前多數症狀已改善，持續門診追蹤中。

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指揮中心發言人莊人祥表示，第一例是40幾歲女性，在接種後當天出現發燒、頭痛噁心、肌肉酸痛跟關節痛，約2天後緩解，但接種後6天再發生相同症狀，並新增視力模糊、腹痛，曾因眼睛痛就醫，並收治住院診治，檢測到血小板數稍低，D-dimer值異常，目前狀況穩定，已出院，持續門診追蹤

另外一例40幾歲女性為接種後3天出現左下肢麻木感，後續因麻木感持續並延伸到左右臂而就醫，已安排相關檢查，持續門診追蹤。有一例也是40幾歲女性為接種後當天出現發燒、頭暈、冒冷汗、喘，頭痛、全身肌肉痠痛等症狀，但隔日喘的症狀未緩解且四肢出現皮疹而至急診就醫，疑似過敏反應，目前已無不適。

還有一例亦是40幾女性，在接種後隔日出現注射部位出現紅腫而就醫通報。也有一例10多歲女性，接種後3天出現呼吸喘、全身與四肢瘀青而就醫，檢測到血小板數正常範圍，D-dimer 值異常，目前瘀青症狀已較消退，持續門診追蹤。

另外，指揮中心表示日前5月31日通報個案因單側眼睛腫脹與閉眼與睜眼不適等症狀而就醫，疑似視神經乳頭水腫，後續未改善而收治住院診治，故不良事件歸類由通報單位從非嚴重調整至嚴重不良事件。因此其他疑似嚴重不良事件公告累計86例。

▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
 

▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
 

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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