「高雄好家載」再加碼 市場、夜市滿399元3公里內免費送
為減少疫情對經濟的衝擊，高市府經發局繼日前推出「高雄好家載」服務方案，今(9)日宣布再加碼，將納入10大市場、夜市加入防疫互助經濟，並考量機動性由機車快遞外送，經發局長廖泰翔表示，只要在方圓3公里範圍內的市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費由市府幫您買單。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-06-09 12:06:14
目前已有苓雅、龍華、文賢、哈囉、三民一、楠梓、陽明、光華、忠孝、興中等10處市場與夜市上線。升級的服務整合了超過200攤，推出2000多種品項，各式生鮮蔬果、肉類海鮮與熟食，並提供機車外送服務。他透露，「高雄好家載」後續更將結合勞動部「安心上工」計畫，提供就業機會，培訓他們成為市場、夜市得力助手。 經發局長廖泰翔表示，「高雄好家載」第二波擴大納入市場、夜市加入，民眾只要動動手指，打開「LINE熱點」高雄好家載專區，依照「找、訂、送、付、食」五步驟，在方圓3公里範圍內喜歡的市場、夜市選購生鮮美食滿399元，運費由市府幫您買單。他希望透過新的消費方式，不僅能降低傳統市場與夜市的人流，達到防疫效果，也能藉此推動市場與夜市的數位轉型，創造新的防疫互助的經濟平台。 廖泰翔強調，市府鼓勵消費者利用外送的方式，支持市場經濟與攤販經濟。透過新的消費方式，能降低傳統市場與夜市的人流，達到防疫效果，也能藉此推動市場與夜市的數位轉型。
「高雄好家載」市場、夜市外送服務，除了透過LINE熱點外，也推出一站式網頁瀏覽。接下來「高雄好家載」也將進一步整合各大市場與夜市加入，為傳統市場開拓更多宅商機。