狂噴酒精、消毒水！清潔工「雙手龜裂照」曝光　萬人鼻酸

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，最辛苦的除了在第一線奮戰的醫護人員以外，還有不放過任何角落，全力清消的清潔人員，對此，屏東縣長潘孟安昨（8）日也在臉書分享一張清潔人員的手部照片，因重複使用酒精、消毒水等，導致雙手粗糙，甚至龜裂，讓他心疼直呼「消毒一次的時間，比採檢一次還更久…」、「謝謝這雙手，謝謝有你…」。





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屏東縣長潘孟安昨（8）日在臉書發文並PO出一張照片，表示「這是一雙清潔人員的手」，因為酒精、消毒水、清潔劑的重複使用，導致清潔人員雙手粗糙、長細紋，甚至洗到龜裂，「這群無聲的人，默默執行不起眼卻不可或缺的任務，我不認識您，但，我謝謝您」。





潘孟安提到，細菌無孔不入，讓人隨時隨地都要噴一下，一般人光是日常噴酒精或洗手，就有強烈不適感，有一群人卻天天泡在這些傷害皮膚的溶劑裡，從早到晚，日復一日，酒精滲入乾裂的手會有多痛，光是想就讓人想打哆嗦，但，這群清潔先鋒卻持續的做著。





▲屏東縣長潘孟安在臉書分享一張清潔人員的手部照片，因重複使用酒精、消毒水等，導致雙手粗糙，甚至龜裂，也讓他心疼直呼「謝謝這雙手，謝謝有你…」。（圖／翻攝自 潘孟安 臉書）

消毒一次的時間，比採檢一次還更久…

潘孟安說，端午節大家能宅在家，但這群人可不行，依舊得站在最前線抗疫，用一雙雙粗糙、龜裂的手繼續上工，「謝謝這雙手，謝謝有你，可否讓我借一下大家的手，請各位用各種可能的方式，一起向清潔人員說一聲感謝」。





貼文一出，吸引1.7萬人按讚，「真是太辛苦了，向清潔人員致敬感恩」、「謝謝您們，社會各階層都是」、「看了都鼻酸，好心疼，辛苦了」、「感謝用心守護台灣的每一個人，加油」、「感謝您們承擔了最重要不可或缺的步驟」。（編輯：郭佩蓉）



