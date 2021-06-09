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狂噴酒精、消毒水！清潔工「雙手龜裂照」曝光　萬人鼻酸

▲疫情持續延燒，除了前線的醫護，總是默默清消的清潔工也很辛苦，對此，屏東縣長潘孟安也表示「謝謝有你」。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情持續延燒，除了前線的醫護，總是默默清消的清潔工也很辛苦，對此，屏東縣長潘孟安也表示「謝謝有你」。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 12:10:28

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，最辛苦的除了在第一線奮戰的醫護人員以外，還有不放過任何角落，全力清消的清潔人員，對此，屏東縣長潘孟安昨（8）日也在臉書分享一張清潔人員的手部照片，因重複使用酒精、消毒水等，導致雙手粗糙，甚至龜裂，讓他心疼直呼「消毒一次的時間，比採檢一次還更久…」、「謝謝這雙手，謝謝有你…」。

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屏東縣長潘孟安昨（8）日在臉書發文並PO出一張照片，表示「這是一雙清潔人員的手」，因為酒精、消毒水、清潔劑的重複使用，導致清潔人員雙手粗糙、長細紋，甚至洗到龜裂，「這群無聲的人，默默執行不起眼卻不可或缺的任務，我不認識您，但，我謝謝您」。

潘孟安提到，細菌無孔不入，讓人隨時隨地都要噴一下，一般人光是日常噴酒精或洗手，就有強烈不適感，有一群人卻天天泡在這些傷害皮膚的溶劑裡，從早到晚，日復一日，酒精滲入乾裂的手會有多痛，光是想就讓人想打哆嗦，但，這群清潔先鋒卻持續的做著。

▲屏東縣長潘孟安在臉書分享一張清潔人員的手部照片，因重複使用酒精、消毒水等，導致雙手粗糙，甚至龜裂，也讓他心疼直呼「謝謝這雙手，謝謝有你…」。（圖／翻攝自
▲屏東縣長潘孟安在臉書分享一張清潔人員的手部照片，因重複使用酒精、消毒水等，導致雙手粗糙，甚至龜裂，也讓他心疼直呼「謝謝這雙手，謝謝有你…」。（圖／翻攝自 潘孟安 臉書）
消毒一次的時間，比採檢一次還更久…」，潘孟安指出，每做完一次採檢，整個場域必須徹底消毒，各個角落都不能放過，負責這項工作的就是各醫院的清潔人員，他們規格比照醫護，穿著層層防護衣，悶熱不適，卻得從病房、洗手間到戶外篩檢站，最早到最晚走。事實上，除了篩檢站的清潔，更要負責醫療廢棄物的處理，潘孟安表示，清潔部隊得遊走在這些最危險的區域，無聲無息地工作著，鮮少有人察覺到他們的存在，卻為第一線醫護建立起隱形的保護網，同步守護著醫護與病人，阻斷任何病毒傳播的途徑。

潘孟安說，端午節大家能宅在家，但這群人可不行，依舊得站在最前線抗疫，用一雙雙粗糙、龜裂的手繼續上工，「謝謝這雙手，謝謝有你，可否讓我借一下大家的手，請各位用各種可能的方式，一起向清潔人員說一聲感謝」。

貼文一出，吸引1.7萬人按讚，「真是太辛苦了，向清潔人員致敬感恩」、「謝謝您們，社會各階層都是」、「看了都鼻酸，好心疼，辛苦了」、「感謝用心守護台灣的每一個人，加油」、「感謝您們承擔了最重要不可或缺的步驟」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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