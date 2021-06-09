長照列第五、長者排第六 指揮中心再公布疫苗接種順序
針對近期地方傳出公費疫苗接種順序惹出爭議，中央流行疫情指揮中心今（9）再將七類公費接種對象特別列出來，值得注意的是，本次將警察人員列在第二類對想給特別標示出來，而長照機構人員與洗腎患者列為第五類，75歲以上長者則列於第六類；此外，第七類「維護國家安全及社會機能正常運作者」，也再增列未執行防疫相關工作的警察、憲兵、國家關鍵設施必要工作人員、運輸與倉儲業者等
記者賴志昶/綜合報導
2021-06-09 14:20:47｜2021-06-09 14:42:17
指揮中心指揮官陳時中今表示，其中一、二、三類沒很大變化，比較值得注意是把警察在第二類裡面給額外標出來；第四類是因特殊情形必要出國者，例如外交公務出國者、代表國家出國的運動員或選手。
陳時中指出，五、六類在以往比較少提到，今日特別說明，其中第五類是機構、社福照顧系統的人員與其照顧者與洗腎患者；第六類是75歲以上長者。
陳時中表示，第七類是維持國家安全與社會機能正常運作者，包含軍人、軍事機關與國安單位的文職人員、未執行防疫工作的警察、憲兵、國家關鍵設施必要工作人員、運輸與倉儲業者、高中職以下學校教職員工與校內工作人員、幼兒園托育人員與托育機構專業人員。
陳時中也強調，第七類要請各部會提出名單來，會經過指揮中心審查同意後，再列到名單去。
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