40歲女打完2劑BNT仍確診 羅一鈞：接種後不是百毒不侵
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布，國內新增266例COVID-19確定病例，其中263例為本土個案，另有3例境外移入個案。而在境外移入個案中，有一例本國籍40多歲女性曾於4月於美國接種2劑BNT疫苗，但仍於9日確診。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，接種疫苗後並不是百毒不侵，還是要做好個人防疫措施。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-10 15:05:45
指揮中心指出，案號12294為本國籍40多歲女性，曾於4月9日及30日於美國當地完成2劑Pfizer／BioNTech疫苗接種，並於6月3日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後返家進行居家檢疫，6月7日出現咳嗽、流鼻水等症狀但未就醫；6月9日個案的同住家人出現發燒症狀，經就醫採檢後確診，故同日安排個案採檢，於今日確診；相關接觸者匡列中。
對此，羅一鈞表示，此個案是在4月上旬就完成BNT接種，是國內本土疫情之前，所以應不是因為本土疫情爆發後，才跑到美國接種疫苗的國人。
羅一鈞強調，不管哪一類疫苗對症狀與死亡保護力都有95％以上，不過接種過2劑疫苗超過14日後，仍然可能會有無症狀或輕症感染，但是這樣感染到的病毒量比較低，與一般沒接種的個案相比，傳播力也會比較弱。
羅一鈞說，打疫苗沒辦法保證100％不會染疫，但對降低傳染有幫助，也不會出現死亡或重症症狀，因此還是建議要接種疫苗，同時相關各人防疫措施還是要遵守，不要以為接種要就百毒不侵，還是會感染病毒傳染給周遭人士。
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