力挺國產疫苗！拜登率先接種輝瑞　強生為AZ安全性背書

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美國FDA第一、二個批准緊急使用的輝瑞疫苗與莫德納（Moderna）皆採用先進的mRNA技術，疫苗在疫情爆發的數個月內快速問世，令不少人擔憂技術不成熟或帶來風險，為增加民眾的信心，美國總統拜登於2020年12月率先公開接種輝瑞疫苗，並在今年1月完成第二劑接種。
拜登去年12月在老家德拉瓦州（Delaware）同第一夫人吉兒（Jill Biden）接種第一劑輝瑞疫苗時，同步電視現場實況轉播，他說：「沒什麼好擔心的。我很期待接種第二劑。」
副總統賀錦麗（Kamala Harris）和丈夫也在拜登接種疫苗的隔週，公開接種莫德納疫苗。賀錦麗強調，「疫苗接種過程很快，沒什麼感覺，而且很安全。」十分信任美國的科學家研發、批准莫德納疫苗能夠拯救生命。
今年2月，拜登還訪問密西根州的輝瑞疫苗工廠，再次向國民保證新冠疫苗的安全性。他說，「疫苗是安全的。請大家為了你自己、你的家人、你的社區以及這個國家，當輪到你接種疫苗的時候盡快接種。這是我們打敗疫情大流行的方法。」
拜登還為輝瑞背書，強調這家公司在疫苗生產十分嚴格，再確保疫苗的安全性上花了比製造疫苗更多的時間。「如果只能傳達一個訊息給全國，那我會說『疫苗是安全的』。」
AZ疫苗和輝瑞、莫德納疫苗不同，採用的是腺病毒載體技術，價格便宜且不需低溫冷凍保存，更利於開發中國家的運送、分發。雖然早前傳出可能導致血栓的問題，但英國首相強生仍然力挺國產疫苗，於3月在倫敦的聖湯瑪斯醫院接種第一劑AZ疫苗，他表示「（打針）真的沒什麼感覺。大家收到接種疫苗的通知後請去施打，這對你來說是最棒的事情，對你的家人和其他人來說也是。」
對於AZ疫苗可能導致血栓的疑雲，強生公開強調疫苗具有安全性，英國監管機構仍然建議民眾施打疫苗。強生4月時也前往位於英格蘭馬格斯菲特（Macclesfield）的阿斯特利康藥廠，為疫苗安全性背書。強生表示，獨立機構「藥品和醫療產品監管署」（MHRA）仍建議大家接種AZ疫苗，這就是最好的證明。歐洲藥品管理局（EMA）也說了，目前沒有明確證據證實AZ疫苗會導致血栓。
英國政府重申疫苗接種率提高的重要性，鼓勵大家盡快施打第二劑疫苗。據統計，英國已經施打超過6840萬劑，2790萬人已經完成疫苗接種，佔總人口41.9%，60%的人口已經至少接種第一劑疫苗。
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