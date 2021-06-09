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力挺國產疫苗！拜登率先接種輝瑞　強生為AZ安全性背書

▲美國總統拜登去年12月率先接種輝瑞疫苗，1月完成第二劑接種，鼓勵民眾放心施打。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登去年12月率先接種輝瑞疫苗，1月完成第二劑接種，鼓勵民眾放心施打。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-09 12:29:28｜2021-06-09 12:39:27

接種疫苗被認為是防治新冠肺炎（COVID-19）最佳方法，去年各國的藥廠和研究中心加速生產疫苗，為消除民眾擔憂疫苗的安全性，美國總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris），以及英國首相強生（Boris Johnson）都率先帶頭接種國產疫苗、為疫苗背書，鼓勵國民放心施打。

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綜合外媒報導，由於疫情嚴峻輝瑞（Pfizer）－BNT、莫德納（Moderna）、牛津／AZ（AstraZeneca）等疫苗在證明安全、有效後獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）與英國政府的緊急使用授權（EUA）。

美國FDA第一、二個批准緊急使用的輝瑞疫苗與莫德納（Moderna）皆採用先進的mRNA技術，疫苗在疫情爆發的數個月內快速問世，令不少人擔憂技術不成熟或帶來風險，為增加民眾的信心，美國總統拜登於2020年12月率先公開接種輝瑞疫苗，並在今年1月完成第二劑接種。

▲美國正副總統拜登、賀錦麗去年12月分別率先施打輝瑞、莫德納疫苗，鼓勵民眾放心接種。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國正副總統拜登、賀錦麗去年12月分別率先施打輝瑞、莫德納疫苗，鼓勵民眾放心接種。（圖／美聯社／達志影像）
拜登去年12月在老家德拉瓦州（Delaware）同第一夫人吉兒（Jill Biden）接種第一劑輝瑞疫苗時，同步電視現場實況轉播，他說：「沒什麼好擔心的。我很期待接種第二劑。」

副總統賀錦麗（Kamala Harris）和丈夫也在拜登接種疫苗的隔週，公開接種莫德納疫苗。賀錦麗強調，「疫苗接種過程很快，沒什麼感覺，而且很安全。」十分信任美國的科學家研發、批准莫德納疫苗能夠拯救生命。

今年2月，拜登還訪問密西根州的輝瑞疫苗工廠，再次向國民保證新冠疫苗的安全性。他說，「疫苗是安全的。請大家為了你自己、你的家人、你的社區以及這個國家，當輪到你接種疫苗的時候盡快接種。這是我們打敗疫情大流行的方法。」

拜登還為輝瑞背書，強調這家公司在疫苗生產十分嚴格，再確保疫苗的安全性上花了比製造疫苗更多的時間。「如果只能傳達一個訊息給全國，那我會說『疫苗是安全的』。」

▲根據路透社對美國各州郡數據的分析，全美上週因感染2019冠狀病毒疾病（COVID－19）而死亡的人數，已減少到將近14個月來的最低點，新增病例數一連5週來也持續減少，被認為是施打疫苗有成的結果。圖為拜登先前施打輝瑞新冠疫苗的照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登去年12月接種第一劑輝瑞疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登2月前往密西根州的輝瑞藥廠，為疫苗安全性背書。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登2月前往密西根州的輝瑞藥廠，為疫苗安全性背書。（圖／美聯社／達志影像）
AZ疫苗和輝瑞、莫德納疫苗不同，採用的是腺病毒載體技術，價格便宜且不需低溫冷凍保存，更利於開發中國家的運送、分發。雖然早前傳出可能導致血栓的問題，但英國首相強生仍然力挺國產疫苗，於3月在倫敦的聖湯瑪斯醫院接種第一劑AZ疫苗，他表示「（打針）真的沒什麼感覺。大家收到接種疫苗的通知後請去施打，這對你來說是最棒的事情，對你的家人和其他人來說也是。」

對於AZ疫苗可能導致血栓的疑雲，強生公開強調疫苗具有安全性，英國監管機構仍然建議民眾施打疫苗。強生4月時也前往位於英格蘭馬格斯菲特（Macclesfield）的阿斯特利康藥廠，為疫苗安全性背書。強生表示，獨立機構「藥品和醫療產品監管署」（MHRA）仍建議大家接種AZ疫苗，這就是最好的證明。歐洲藥品管理局（EMA）也說了，目前沒有明確證據證實AZ疫苗會導致血栓。

英國政府重申疫苗接種率提高的重要性，鼓勵大家盡快施打第二劑疫苗。據統計，英國已經施打超過6840萬劑，2790萬人已經完成疫苗接種，佔總人口41.9%，60%的人口已經至少接種第一劑疫苗。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國首相強生力挺英國國產疫苗，今年3月在倫敦接種第一劑AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
 

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