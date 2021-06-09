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蔣萬安質疑國產疫苗能否獲國際認證　陳時中坦言：有風險

▲立委蔣萬安詢問國產疫苗是否能獲國際認證，衛福部長陳時中坦言，確實有無法得到國際認證的風險。（圖／國會直播頻道）
▲立委蔣萬安詢問國產疫苗是否能獲國際認證，衛福部長陳時中坦言，確實有無法得到國際認證的風險。（圖／國會直播頻道）

記者呂炯昌／台北報導

2021-06-09 12:51:24｜2021-06-09 14:47:16

新冠肺炎疫情持續延燒，國人關切何時才能打到疫苗，總統蔡英文日前宣示國產疫苗將在7月起供應，但是衛福部長陳時中今(9)日 在立法院坦言，國產疫苗確實有無法得到國際認證的風險。

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立院臨時會院會今日繼續邀請行政院院長、主計長、財政部部長與衛生福利部、勞動部及相關部會首長列席報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案編製經過，並備質詢。

國民黨立委蔣萬安質詢時表示，現在許多國家推行疫苗護照，若今天施打國產疫苗，國人擔心有沒有可能不被國際認證的風險？陳時中坦言，「這還是要持續努力跟溝通」，國際疫苗AZ、莫德納都會被認可，國產疫苗仍然需要溝通。

蔣萬安追問陳時中有沒有不被國際認證的風險，陳時中坦言，「當然有」，未來施打時，會提醒民眾，疫苗在世界上的狀況是如何。

蔣萬安進一步問，「民眾到底有沒有辦法自己選擇施打疫苗廠牌？」陳時中回應，「目前就是供給量跟排序，他(民眾)可以選擇，可以選擇」，蔣萬安問何時開始？陳時中表示，「在下一波大量、預約系統開始前，比較大的量進來的時候就可以，開放比較多人的時候就可以了」。

蔣萬安說，希望能有具體時程，讓有特殊需求的民眾了解何時會有充足疫苗可以選擇，這一點很重要，必須盡早規劃。陳時中說，我們需要非常努力，但不是完全能夠操之在我，但我們真的要盡很大力氣。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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