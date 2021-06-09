蔣萬安質疑國產疫苗能否獲國際認證　陳時中坦言：有風險

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨立委蔣萬安質詢時表示，現在許多國家推行疫苗護照，若今天施打國產疫苗，國人擔心有沒有可能不被國際認證的風險？陳時中坦言，「這還是要持續努力跟溝通」，國際疫苗AZ、莫德納都會被認可，國產疫苗仍然需要溝通。
蔣萬安追問陳時中有沒有不被國際認證的風險，陳時中坦言，「當然有」，未來施打時，會提醒民眾，疫苗在世界上的狀況是如何。
蔣萬安進一步問，「民眾到底有沒有辦法自己選擇施打疫苗廠牌？」陳時中回應，「目前就是供給量跟排序，他(民眾)可以選擇，可以選擇」，蔣萬安問何時開始？陳時中表示，「在下一波大量、預約系統開始前，比較大的量進來的時候就可以，開放比較多人的時候就可以了」。
蔣萬安說，希望能有具體時程，讓有特殊需求的民眾了解何時會有充足疫苗可以選擇，這一點很重要，必須盡早規劃。陳時中說，我們需要非常努力，但不是完全能夠操之在我，但我們真的要盡很大力氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。