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打完2劑莫德納！紐約台人曝「3天內副作用」：曾高燒40度

▲一位旅居美國5年多的女網友，在網路上分享打完2劑莫德納後續的副作用，並認為「打了利大於弊」。（圖／美聯社／達志影像）
▲一位旅居美國5年多的女網友，在網路上分享打完2劑莫德納後續的副作用，並認為「打了利大於弊」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 13:10:52

近期台灣疫情延燒，針對疫苗也有著迫切需求，各界更關注政府採購疫苗的速度、進度。日前也有一位旅居美國5年多的女網友，在網路上分享打完2劑莫德納後續的副作用，並依舊認為「打了利大於弊」，也替台灣的大家打氣。

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原po在論壇《Dcard》上發文提到，「前天終於輪到我在紐約打了Moderna第二劑了，打完當下沒什麼感覺，還可以跑跳、煮飯、烤蛋糕，但是當天晚上立刻開始肌肉痠痛，發高燒到快40度，整個晚上都沒睡好，燙到不行」。

▲原PO分享接種第2劑的莫德納後續副作用。（圖／翻攝《Dcard》）
▲原PO分享接種第2劑的莫德納後續副作用。（圖／翻攝《Dcard》）
不過隔天一起床後，原po也立刻發覺副作用緩解許多，剩下「低燒+肌肉痠痛」，到打完疫苗第三天，她的身體已經完全恢復正常了。原po繼續補充，「我打第一劑的時候幾乎沒有副作用，只有接種的手臂痠痛，還有整個人懨懨的，但是隔天就活蹦亂跳了，好像說通常是第二劑副作用比較大」。

眾多網友看完經驗分享後回應，「目前待的國家也有Moderna，但我手腳太慢來不及去登記，就已經搶購一空」、「我在加州也是在Costco打的疫苗，直接給駕照沒有問其他的」、「看完經驗分享後，也不怕副作用了」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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