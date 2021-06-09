新北第一家企業快篩！鴻海總部啟動部署 每週定期快篩
因應全台新冠肺炎疫情持續嚴峻，為保障員工健康和廠區防疫安全，在不排擠社會醫療資源下，鴻海科技集團自今（9）日起，於新北市土城總部虎躍廠試行企業自主快篩，對象為生產、研發及安全或必須分組輪班進入廠區的人員，透過每週定期快篩，建立保護員工的長期安全防護網。新北市長侯友宜也到場視察指導。
記者許家禎／台北報導
2021-06-09 12:40:16｜2021-06-09 12:43:14
鴻海指出，侯友宜提供不少建言與勉勵，他認為鴻海公司在企業自主快篩已經做到一條龍的服務，規劃相當完善。而作為新北市第一家推行自主員工快篩的企業，在快篩機制建置期間，特別感謝主管機關衛福部疾管署、經濟部工業局、新北市經發局和衛生局的協助與指導。未來公司將視疫情發展滾動式調整，逐步擴大快篩規模，提供更多員工安全的上班環境。
鴻海表示，以員工防疫安全為最高原則下，自5月中啟動一系列的防疫措施，特別是工作地位於雙北地區各廠區同仁，以及居住地位於雙北地區但在其他縣市工作之同仁，目前已要求工作日全數採居家上班。
鴻海強調，現階段台灣地區防疫管制措施，對集團整體營運影響不大，未來公司也將視主管機關所公佈的疫情資訊，隨時動態調整。面對新冠肺炎持續升溫，長期防疫人人都有責任，作為台灣社會的一份子，鴻海公司也會盡最大努力，協助政府建構更周全的社區防疫網絡，在防禦病毒的第一線盡份心力。
日前富邦金也啟動員工快篩，並與輔大醫院合作，至於鴻海則委託「小禾馨民權小兒專科診所」，協助採購衛福部核准的快速抗原檢測試劑、PCR檢測試劑，為員工快篩檢驗。
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