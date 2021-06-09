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可能是你最接近經典911 Targa的時候了，樂高開箱Lego 10295玩一次

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2021-06-09 12:55:20

其實今年3月上市的Lego 10295算不上什麼新玩意了，網上的開箱應該也沒少過，不過既然WFH在家時間多了許多，趁機會把這套1458片的經典氣冷Porsche 911組起來也不為過，況且這盒最大的特色就在可以兩種不同車型之中二選一，一次攻頂的911 Turbo看多了，不如就湊個911 Targa看看玩玩吧！

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對於Lego來說，儘管與車相關的產品大可在各系列得見，但針對車迷而言，大致上大家捧玩的還是多以最複雜的Technic科技系列、最親民的Speed champions極速賽車系列與這盒經典911所屬的Creator創意系列為主，不過對我而言Technic科技系列不僅太貴太花時間，而且個人有點怪僻，不喜歡組起來的樂高視覺上坑坑疤疤一片不接一片，這點Speed champions極速賽車系列合我胃口，但尺寸太小比例不可能做到多精巧，自然高完整度又高精細度的Creator創意系列便成最合理的選擇。

先強調這盒10295可不是公關Lego喔，這可是筆者私人最珍貴的生日禮物，所以直到現在才有時間拿出來好好賞玩一番。
先強調這盒10295可不是公關Lego喔，這可是筆者私人最珍貴的生日禮物，所以直到現在才有時間拿出來好好賞玩一番。
打開不算小的盒子之後，裡頭共計12包有編號零件袋，以及一本厚厚的說明書。
打開不算小的盒子之後，裡頭共計12包有編號零件袋，以及一本厚厚的說明書。
10295的說明書有多大本？比例圖告訴你甚至比真的911使用手冊大兩倍，而且還快要差不多厚！！！
10295的說明書有多大本？比例圖告訴你甚至比真的911使用手冊大兩倍，而且還快要差不多厚！！！
說明書裡面不只教你怎麼樣拼出自己的911，同時也附上精美的實車說明，簡直像是精裝本汽車圖鑑。
說明書裡面不只教你怎麼樣拼出自己的911，同時也附上精美的實車說明，簡直像是精裝本汽車圖鑑。
拆開零件袋，每一包的磚量大約就像這樣，當然稍微有大有小。
拆開零件袋，每一包的磚量大約就像這樣，當然稍微有大有小。
拆第一包零件袋並按圖拼裝，實際完成品就這樣，看得出是車身哪部分嗎？
拆第一包零件袋並按圖拼裝，實際完成品就這樣，看得出是車身哪部分嗎？
繼續拆第二包零件袋並依順序組裝，應該可以看出是底盤後半了吧？
繼續拆第二包零件袋並依順序組裝，應該可以看出是底盤後半了吧？
第三包零件袋拼裝完成！後半車體雛形已經大致呈現，成就感也開始油然而生。
第三包零件袋拼裝完成！後半車體雛形已經大致呈現，成就感也開始油然而生。
此時一輛跑車最重要的零件 -- 引擎也已組裝完畢，等著放進這輛911的後半車體裡。
此時一輛跑車最重要的零件 -- 引擎也已組裝完畢，等著放進這輛911的後半車體裡。
拆開第四包零件袋並組裝完成後，連前座都已逐漸呈現出來了。
拆開第四包零件袋並組裝完成後，連前座都已逐漸呈現出來了。
第五袋零件執行完畢，底盤、前軸甚至方向盤全部就定位！
第五袋零件執行完畢，底盤、前軸甚至方向盤全部就定位！
將第六袋零件按說明書拼裝後，這下連前半部車身、車門與前行李廂蓋都已經清晰可辨了。
將第六袋零件按說明書拼裝後，這下連前半部車身、車門與前行李廂蓋都已經清晰可辨了。
第七袋完成！根本輪廓都出來了，整個成就感爆棚！
第七袋完成！根本輪廓都出來了，整個成就感爆棚！
從第一袋到第六袋零件全完成後將面臨這盒樂高的命運抉擇點，因為要組911 Turbo還是911 Targa就從這裡開始分歧，當然得認真做決定。
從第一袋到第六袋零件全完成後將面臨這盒樂高的命運抉擇點，因為要組911 Turbo還是911 Targa就從這裡開始分歧，當然得認真做決定。
如果要組的是911 Turbo的話，說明書寫得很清楚就拆8+9兩袋零件了。
如果要組的是911 Turbo的話，說明書寫得很清楚就拆8+9兩袋零件了。
敞篷啦哪次不敞篷？我要組的當然是911 Targa，而要使用的就會變成第八袋與第十袋零件包。
敞篷啦哪次不敞篷？我要組的當然是911 Targa，而要使用的就會變成第八袋與第十袋零件包。
登愣！總算完成了！
登愣！總算完成了！
多轉幾個角度欣賞一下。
多轉幾個角度欣賞一下。
打開所有能開的車門與蓋板，其實Creator創意系列也有豐富的細節。
打開所有能開的車門與蓋板，其實Creator創意系列也有豐富的細節。
不管座椅或儀錶一點也不馬虎，細節上算是相當考究，唯一可惜的就是印刷磚沒能呈現911招牌的五圓儀錶。
不管座椅或儀錶一點也不馬虎，細節上算是相當考究，唯一可惜的就是印刷磚沒能呈現911招牌的五圓儀錶。
後置的空冷水平對臥引擎也忠實呈現，有趣的是自然進氣的Targa與渦輪增壓的Turbo就連引擎周邊配件都有差異。
後置的空冷水平對臥引擎也忠實呈現，有趣的是自然進氣的Targa與渦輪增壓的Turbo就連引擎周邊配件都有差異。
Targa版本也可選擇裝上車頂，想開篷時還能將之收納進前廂裡頭。
Targa版本也可選擇裝上車頂，想開篷時還能將之收納進前廂裡頭。
這盒還有個很怪的地方，就是除了歐洲車牌是一對的之外，附上的美國車牌或日本車牌都只有一片而已，話說有沒有人想跟我換湊一組的啊？
這盒還有個很怪的地方，就是除了歐洲車牌是一對的之外，附上的美國車牌或日本車牌都只有一片而已，話說有沒有人想跟我換湊一組的啊？
從打開盒子到全部組裝完成，扣除東摸西摸滑手機跑去做別的事情，總計花上我6個小時左右時間才完成這輛經典911 Targa，盒子上寫的是18+，其實個人認為難度並沒有那麼高，充其量要更有耐心而已，而實際成品無論是外觀上還是細節上細膩度都算是相當不錯的，比例還原也頗為精準不會過度失真，衷心認為是相當值得911車迷收藏的一組像真版樂高。

至於911 Turbo把玩起來又會是什麼樣的感覺？由於牽涉的步驟有點多，需要拆掉不少零件才能改裝完成，筆者心中已開始盤算要再來實際體驗看看，屆時也將再跟各位報告一次心得。

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