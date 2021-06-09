可能是你最接近經典911 Targa的時候了，樂高開箱Lego 10295玩一次

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對於Lego來說，儘管與車相關的產品大可在各系列得見，但針對車迷而言，大致上大家捧玩的還是多以最複雜的Technic科技系列、最親民的Speed champions極速賽車系列與這盒經典911所屬的Creator創意系列為主，不過對我而言Technic科技系列不僅太貴太花時間，而且個人有點怪僻，不喜歡組起來的樂高視覺上坑坑疤疤一片不接一片，這點Speed champions極速賽車系列合我胃口，但尺寸太小比例不可能做到多精巧，自然高完整度又高精細度的Creator創意系列便成最合理的選擇。
從打開盒子到全部組裝完成，扣除東摸西摸滑手機跑去做別的事情，總計花上我6個小時左右時間才完成這輛經典911 Targa，盒子上寫的是18+，其實個人認為難度並沒有那麼高，充其量要更有耐心而已，而實際成品無論是外觀上還是細節上細膩度都算是相當不錯的，比例還原也頗為精準不會過度失真，衷心認為是相當值得911車迷收藏的一組像真版樂高。
至於911 Turbo把玩起來又會是什麼樣的感覺？由於牽涉的步驟有點多，需要拆掉不少零件才能改裝完成，筆者心中已開始盤算要再來實際體驗看看，屆時也將再跟各位報告一次心得。