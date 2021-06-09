美女醫師曝「林志玲檢疫亭」使用心得 大讚：這差異極大
藝人林志玲日前跨海捐贈6座「正壓檢疫亭」，粉紅色檢疫亭靜駐在醫院外，就像一股溫柔的力量，如同人美心善的志玲姊姊。輔大家醫科的美女醫生許書華昨（8日）也分享在這座檢疫亭裡支援篩檢作業的心得，指出自己篩檢時，不用全身濕透，「這個差異就極大了。」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-06-09 13:28:22｜2021-06-09 13:37:21
許書華醫師在臉書發文表示，正壓檢疫亭與一般的篩檢站有何不同？她指出最大的差異是從負壓隔離艙出來的醫生，全身上下濕透，但自己卻沒有，因此特別感謝林志玲的慷慨捐贈，也歡迎民間的善心能繼續幫助急診同仁。
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台第三級警戒延至6月28日，許書華醫師呼籲大眾，這是一場持久戰，「著實考驗大家的心智和耐力，黎明來臨前，穩穩在各自的崗位做好該做的事。」
貼文一出引起熱議，家醫科醫師陳欣湄留言：「妳今天辛苦了！」護理師表示：「這樣也看得出來很美！辛苦了許醫生。」其他網友也紛紛送上鼓勵：「辛苦了，台灣有你們真的很感恩，希望疫情趕快趨緩」、「最辛苦的還是你們醫護防疫人員！」
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