H版李毓芬外出「無罩又走光」　網：看妳就解悶了

辣模陳香菱身高155公分，三圍36H、25、37，小隻馬身材迷倒不少粉絲，加上有張明星臉及豪放言行，受封「暗黑李毓芬」。近日她在社交媒體貼出一張於室外拍攝的照片，由於沒戴口罩又走光，引起不小議論。
娛樂中心／綜合報導
2021-06-09 13:18:42｜2021-06-09 13:22:37
陳香菱昨（8日）分享在信義商圈打卡的照片，她穿一件細肩上衣，深V剪裁坦露飽滿雙峰、I字事業線，十分性感，不過或許是上圍太傲人或沒穿好，左胸Bra外露，小小春光外洩，她在配文以嬌嗔口氣寫下：「啊...跑出來了...」 網友看到福利照，連番讚美：「太亮眼了」、「好辣辣」、「居家防疫看妳就解悶了」，另有人發現她沒戴口罩，立刻糾正：「請戴個口罩」、「不戴口罩？真誇張！壞示範」，隨後有網友跳出來澄清那是舊照片，不用一直提醒戴口罩，陳香菱也哭笑不得附和：「對！」（編輯：楊穎軒）
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