COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

H版李毓芬外出「無罩又走光」　網：看妳就解悶了

▲陳香菱沒戴口照逛街的照片掀起討論。（圖／陳香菱臉書）
▲陳香菱沒戴口照逛街的照片掀起討論。（圖／陳香菱臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-09 13:18:42｜2021-06-09 13:22:37

辣模陳香菱身高155公分，三圍36H、25、37，小隻馬身材迷倒不少粉絲，加上有張明星臉及豪放言行，受封「暗黑李毓芬」。近日她在社交媒體貼出一張於室外拍攝的照片，由於沒戴口罩又走光，引起不小議論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳香菱身材嬌小卻擁有H級傲人上圍。（圖／陳香菱IG）
▲陳香菱身材嬌小卻有H罩杯驚人胸圍。（圖／陳香菱IG、臉書）
▲陳香菱身材嬌小卻有H罩杯傲人上圍。（圖／陳香菱IG、臉書）
▲陳香菱身材嬌小卻有H罩杯傲人上圍。（圖／陳香菱臉書）
陳香菱昨（8日）分享在信義商圈打卡的照片，她穿一件細肩上衣，深V剪裁坦露飽滿雙峰、I字事業線，十分性感，不過或許是上圍太傲人或沒穿好，左胸Bra外露，小小春光外洩，她在配文以嬌嗔口氣寫下：「啊...跑出來了...」

▲陳香菱分享逛信義商圈的舊照。（圖／陳香菱臉書）
▲陳香菱分享逛信義商圈的舊照。（圖／陳香菱臉書）
▲陳香菱分享逛信義商圈的舊照。（圖／陳香菱臉書）
網友看到福利照，連番讚美：「太亮眼了」、「好辣辣」、「居家防疫看妳就解悶了」，另有人發現她沒戴口罩，立刻糾正：「請戴個口罩」、「不戴口罩？真誇張！壞示範」，隨後有網友跳出來澄清那是舊照片，不用一直提醒戴口罩，陳香菱也哭笑不得附和：「對！」（編輯：楊穎軒）

▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
▲日本政府捐贈的124萬劑AZ疫苗將在6月15日開始施打，匡列7種「目標接種」對象，不分優先次序都能接種。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
67.87%32.13%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
60.65%39.35%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.73%70.27%
2021-06-07-2021-06-10
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀