杜絕防疫破口　中市執行工業區及移工宿舍大清消

苗栗電子公司外籍移工群聚感染事件延燒，台中市政府勞工局要求雇主向移工持續加強宣導假日不外出、做好個人防疫措施、落實分班、分流、勿群聚及移工宿舍內部定時清潔消毒。環保局也於昨（8）日出動防疫消毒大隊近百人，執行「移工密集工業區周邊戶外環境清消專案」，針對台中市14處移工人數較多的工業區及鄰近100多處移工宿舍周邊環境同步展開全面大清消，杜絕防疫破口。

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環保局長陳宏益說，移工宿舍人口密度高，宿舍內餐桌、衛浴設備、洗衣機都為公用，若於宿舍室內沒有做好相關防疫措施，可能變成病毒傳播的溫床。為降低生活周邊環境潛在疫情傳播風險，環保局特別出動防疫消毒大隊人員鎖定移工人數密集的工業區、及宿舍周邊戶外公共環境進行全面防疫消毒作業。

菲律賓籍移工馬比尼説，看到苗栗縣發生移工群聚確診案件的新聞，感到緊張及害怕，在台灣人生地不熟、語言不是很通，之前許多同鄉或其他國家的移工在外面趴趴走口罩沒戴好，或有共食、群聚的情況，應是因為不大清楚防疫資訊的原因，如今政府都有安排翻譯人員製作多國語言宣導文宣，透過公司跟仲介隨時提供防疫資訊，讓外地來的工作者能了解到最新防疫相關規定，一定會配合遵守，除了保護自己及同鄉友人健康，也避免影響到在台灣生活的民眾。

陳宏益表示，環保局針對移工分布密集的工業區戶外環境執行全面清消，搭配勞工局向雇主或仲介宣導相關防疫作為，呼籲移工於防疫期間落實分流管理、不共食、不群聚，下班及假日時段減少非必要外出，外出時需全程佩戴口罩並保持社交距離，室內宿舍環境常消毒、勤洗手等防疫觀念，藉由跨局處合作，合力阻斷疫情傳播機會。