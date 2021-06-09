75%酒精如何選購？兒科醫建議「觀察2標誌」：品質有保證

全台防疫提升三級警戒至6月28日，民 眾對於防疫物資如口罩、酒精等需求度也大增。不過民眾在購買酒精清潔消毒時，知道該如何進行挑選嗎？對此，兒科醫師楊為傑就整理出了2點購買酒精時該注意的挑選原則，指出民眾在購買時選擇有認證「乙類成藥」的最安全。

我是廣告 請繼續往下閱讀

兒科醫師楊為傑昨（8）日在臉書粉專「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」指出，最近看到社群流傳一篇文章，提醒買酒精時要注意的事項，不少民眾也貼了各式各樣的產品詢問，楊為傑醫師表示市面上的酒精消毒防疫產品相當多，「可能要化工專家才有辦法回答」，不過也整理出2大挑選原則，提供民眾當作購買建議。

首先，他提到「真正的『醫用』酒精，會被歸類為乙類成藥」，接著楊為傑醫師也指出購買醫用酒精「如果可以，請找GMP廠，品質有保證」。同時以自己的診所為例，解釋平常診所內使用的酒精都含有GMP優良藥品，與印製「乙類成藥」字樣，味道也比一般酒精來得溫和，就連清潔環境的酒精都是使用這種。

▲防疫酒精包裝有標註 「乙類成藥」是醫師推薦最安全的產品 。（圖／翻攝爆廢公社）

楊為傑提醒民眾，若購買時擔心買錯，最簡單的方式就是檢視包裝上是否有認證「乙類成藥」的最安全。不少民眾也在該篇文章底下留言表示，目前只買的到「清潔用酒精」，而楊為傑醫師也特地回覆，「環境清潔用潔用酒精沒問題，至於碰觸人體的，可用酒精性乾洗手，有認證的酒精乾洗手我剛看網路還蠻多的」，同時呼籲民眾耐心等待防疫物資的補貨。（編輯：楊智傑）