COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國CDC調降111國旅遊建議等級　台灣維持不變

▲美國疾病控制與預防中心官方網站做出更新，調降111個國家與地區的「旅遊健康建議等級」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病控制與預防中心官方網站做出更新，調降111個國家與地區的「旅遊健康建議等級」。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-09 13:30:35｜2021-06-09 13:31:04

美國疾病控制與預防中心（CDC)7日時在官網上做出更新，放寬111個國家或地區的旅遊健康等級建議，其中包括奧運主辦國的日本被調降成三級，韓國也被跳降至一級，而台灣的旅遊健康建議等級在這次的更動中，沒有太大改變，仍然維持在最低的第1級。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《路透社》報導，美國CDC8日將全球111個國家或地區的旅遊健康等級建議進行調降，其中有61個國家從原先「避免所有旅遊」的最高第4級調降至「建議已完全接種新冠疫苗的個人進行旅遊」的第3級。

目前被列為第3級的國家，除了日本以外，還有法國、厄瓜多、菲律賓、南非、加拿大、墨西哥、俄羅斯、西班牙、瑞士、土耳其、烏克蘭、宏都拉斯、匈牙利、義大利、宏都拉斯、印尼、約旦、利比亞、巴拿馬、波蘭、丹麥、馬來西亞等國家。

另外還有50個國家或地區被調降至第2級或是第1級，感染新冠肺炎（COVID-19）風險排名最低的國家包括新加坡、以色列、南韓、冰島、貝里斯和阿爾巴尼亞。

截至8日為止，美國國務院也已經調降85個國家或地區的旅遊警示，其中也包括日本在內。日本被調降為第3級，呼籲美國公民前往日本旅行「三思而行」，而台灣的旅遊警示則是從4月21日就維持在第三級。

美國CDC在官網上表示「旅遊健康建議等級的判別標準已經做出更新」，藉此將疫情嚴重以及疫情持續但仍能控制的國家做出「清楚分別」。以第4級為例，美國CDC將標準從每10萬人中出現100例確診病例，修改為每10萬人中出現500例確診病例。

自從美國前總統川普在一年多前實施防疫旅行限制，禁止多數從歐盟、英國出發的旅客入境美國後，有國務院官員表示「將隨狀況發展，調整旅遊建議」，也讓外界相當關注美國何時終止旅行限制。不過美國國家安全顧問蘇利文（Sullivan）表示，放寬歐洲人入境美國完全是取決於科學與證據，目前也正積極與公衛專家接觸，來擬定「解封」時間表。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
67.87%32.13%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
60.65%39.35%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.73%70.27%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
即時
推薦閱讀