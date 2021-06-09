美國CDC調降111國旅遊建議等級　台灣維持不變

美國疾病控制與預防中心（CDC)7日時在官網上做出更新，放寬111個國家或地區的旅遊健康等級建議，其中包括奧運主辦國的日本被調降成三級，韓國也被跳降至一級，而台灣的旅遊健康建議等級在這次的更動中，沒有太大改變，仍然維持在最低的第1級。





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根據《路透社》報導，美國CDC8日將全球111個國家或地區的旅遊健康等級建議進行調降，其中有61個國家從原先「避免所有旅遊」的最高第4級調降至「建議已完全接種新冠疫苗的個人進行旅遊」的第3級。





目前被列為第3級的國家，除了日本以外，還有法國、厄瓜多、菲律賓、南非、加拿大、墨西哥、俄羅斯、西班牙、瑞士、土耳其、烏克蘭、宏都拉斯、匈牙利、義大利、宏都拉斯、印尼、約旦、利比亞、巴拿馬、波蘭、丹麥、馬來西亞等國家。





另外還有50個國家或地區被調降至第2級或是第1級，感染新冠肺炎（COVID-19）風險排名最低的國家包括新加坡、以色列、南韓、冰島、貝里斯和阿爾巴尼亞。





截至8日為止，美國國務院也已經調降85個國家或地區的旅遊警示，其中也包括日本在內。日本被調降為第3級，呼籲美國公民前往日本旅行「三思而行」，而台灣的旅遊警示則是從4月21日就維持在第三級。





美國CDC在官網上表示「旅遊健康建議等級的判別標準已經做出更新」，藉此將疫情嚴重以及疫情持續但仍能控制的國家做出「清楚分別」。以第4級為例，美國CDC將標準從每10萬人中出現100例確診病例，修改為每10萬人中出現500例確診病例。





自從美國前總統川普在一年多前實施防疫旅行限制，禁止多數從歐盟、英國出發的旅客入境美國後，有國務院官員表示「將隨狀況發展，調整旅遊建議」，也讓外界相當關注美國何時終止旅行限制。不過美國國家安全顧問蘇利文（Sullivan）表示，放寬歐洲人入境美國完全是取決於科學與證據，目前也正積極與公衛專家接觸，來擬定「解封」時間表。









