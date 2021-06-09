又死25人！指揮中心：減少家中隔離、再發1萬5千個血氧機

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羅一鈞提到，氧氣濃度低，很嚴重的時候，緊急送醫時間已晚，因此家戶感染是我們調查跟匡列重點，確診個案也希望從家中移出、住院，希望減少病程惡化的狀況。
指揮中心表示，確診病患都是設法安置到醫院或集中檢疫所，沒有家中隔離，如果量能足夠希望加強版防疫旅館，過渡期也會配發血氧機，讓確診者居家隔離能偵測血氧，今天會再配發一萬五千台血氧機下去，一旦血氧濃度小於94%，就要安排聯繫、盡快送醫，羅強調，目前還是過渡期，希望量能充足後，都能安置到有醫護人員的場所做觀察，避免增加猝死的不幸事件。
指揮中心統計，累計739,818例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含717,016例排除)，其中11,968例確診，分別為1,149例境外移入，10,766例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號 (案11069)，累計66例移除為空號。確診個案中333例死亡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。