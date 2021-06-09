壹電視主播列首批快篩　工會訴求五點「確診該有公假」

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壹電視主播張心宇在臉書發文表示：「辛苦大家了，疫情真的離我們很近很近，小弟我也是在第一批快篩名單中，相信大家都能安然渡過難關。」
壹電視爆出新冠肺炎確診案例，壹電視工會也訴求五點。
一、資訊公開透明！壹電視公司就疫情相關資訊，必須完全公開/透明/立即，不能再讓同仁人心惶惶！應成立應變小組及聯絡窗口，及時提供資訊並讓同仁及時反應需求，應變小組並納入工會代表。
二、保障同仁權益！未來如有陽性個案，當事人及匡列接觸者，公司應該承諾給予有薪公假以配合政府防疫政策。
三、充分完整快篩！壹電視公司之快篩造冊，應列入所有可能接觸者，若有同業或周邊人員自認有接觸史，市府也應准許現場納入快篩對象。
四、NCC應主動介入！電視台係全日營運，疫情期間更隨時提供民眾重要最新資訊，NCC亦已將電視台列入第四級警戒時仍須出勤之重要基礎行業。但現各電視台的防疫措施/人員分流/動線管理/防護措施/人員快篩陽性或PCR確診後之營運因應SOP，放任各公司自理，NCC應指派專家針對媒體業的防疫措施做出具體指引，以及發生確診個案後派員進駐瞭解公司有無落實SOP。
五、媒體業應列入疫苗優先施打序！雖現疫苗苗數量不足，但電視台營運必要人員就算四級警戒亦需出勤，提供最新疫情資訊，屬於維持社會運作重要人員，呼籲指揮中心應將媒體從業人員納入疫苗優先施打順序。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。