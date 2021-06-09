陳建仁護航國產疫苗？專家：不能複製國外的成功

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至於國產使用的蛋白質疫苗，施信如解釋，因為過去在其他疫苗都有用過，所以預計副作用會比較小，「但因為新冠疫苗上，使用蛋白質疫苗，即便是Novavax，也都還沒有大量施打，會不會有一些少數的副作用，也還不知道，因為每個環節、成分，都會對不同人產生一些不同的不良反應，很難做比較。」
施信如提到，mRNA疫苗是創新技術，會很巧妙被送到細胞內，不會進到細胞核，表現出來的抗原很有保護力，也刺激細胞產生免疫反應，現在看起來mRNA疫苗，因此保護力跟產生的綜合性抗體都是最高。
至於像是AZ疫苗，用腺病毒當載體送進去，產生抗體會比較慢，保護力雖然沒有這麼好，但對於防止重症跟死亡率，效果也都很高，再來就是還沒有上市的蛋白質疫苗，施舉例，像是美國的Novavax，是經營20幾年的疫苗廠，可以把蛋白質表現很穩定，他們用很好載體，運送蛋白質到身體體內，用奈米科技的原理，產生抗原性非常高，加上有自己研究的佐劑，產生保護力跟綜合抗體的效價，幾乎跟mRNA疫苗是完全一樣，只是目前還沒有通過EUA，是因為他們在很多地方進行測試，測試結果要遵照各國法規，因為各國對疫苗成份都要加以審查，時間上會慢一點，但事實上是很成功的。
不過，施信如也直言：「沒有辦法因為Novavax是蛋白質疫苗，就回推國產疫苗會成功，還沒解盲之前無法論定。」他強調，兩種疫苗整個包裹方式、進到人體方式等， 甚至使用不一樣的佐劑，會不會跟國外一樣的好？真的不一定。「別人的成功，不代表我們的成功；別人的失敗，也不代表我們會失敗。」
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