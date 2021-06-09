書寫抗疫「110年高雄青年文學獎」即日起徵件

高雄市立圖書館主辦、高雄文學館承辦之「110年高雄青年文學獎」即日起徵件至9月30日截止，祭出總獎金35萬元，參賽類組有新詩、散文、短篇小說，圖像文學類。邁入第十六屆的高雄青年文學獎，年度主題為「異質邊界─創作的想像空間」，期許青年們能一起以書寫的力量，抵抗疫情、復甦被衝擊的日常。





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徵件期間即將推出兩系列活動，分別為「創作之鑰座談」和「創作社群工作坊」。前者將邀請知名青年作家，分享創作經驗、聚焦議題討論；後者則與「想像朋友寫作會」合作，由文壇創作好手們輪番上陣，帶領不同文類從入門到進階的創作體驗。





「高雄青年文學獎」特有的主題意識，並非文類限制，而是回應作家葉石濤的〈港都需要什麼文學〉一文，期望創作者能從個人的創作關懷，到城市的文化想望。一路從討論創作中真實性的108年「文學‧非虛構」，到撐開日常張力的109年「日常事件」，和在疫情延燒的狀態下，探索個體生存與自然、城市邊界關係的「異質邊界─創作的想像空間」。





主辦單位鼓勵青年們利用在家中的空白，醞釀創作，將這段因為疫情導致的生活缺口，慢慢重新填補回來，拾取平日細微不曾察覺之事，透過青年的目光，構築明日的城市景象。





即日起徵件至9月30日截止，採全線上報名。歡迎有興趣的青年，至高雄青年文學獎官方網站或高雄文學館官網查詢。



