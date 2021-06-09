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台灣致死率比全球高？前台大醫揪「關鍵」：無須過度解讀

▲近期台灣疫情依舊嚴峻，自5／15爆發社區感染以來，已累計308人死亡，目前台灣確診後的致死率為2.63%，比全球的2.16％還高，也引發各界關注。（示意圖／取自pixabay）
▲近期台灣疫情依舊嚴峻，自5／15爆發社區感染以來，已累計308人死亡，目前台灣確診後的致死率為2.63%，比全球的2.16％還高，也引發各界關注。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 14:24:15

近期台灣疫情依舊嚴峻，自5／15爆發社區感染以來，已累計308人死亡，目前台灣確診後的致死率為2.63%，比全球的2.16％還高，也引發各界關注。對此，前台大感染科醫師林氏璧則從數據面揪出關鍵點，並認為「不需要看到這個數字就恐慌或是過度解讀」。

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林氏璧在臉書粉專上找出美國，英國，韓國，日本，義大利等國的疫情數據，並做出解讀「用各國累積16個月的致死率，和台灣進入社區感染才六週的數據來相比較是不適合的，要非常小心解讀。解讀致死率有很多因素要考慮，是否有發生醫療崩潰，英國變種病毒致死率可能較高，各國的染疫年齡分布，PCR檢查量能是否足夠有抓到夠多無症狀和輕症，都是可能影響檯面上致死率的要素」。

林氏璧提到，各國在疫情進入社區的初期都有出現致死率飆升的狀況。有些國家是因為醫療崩潰（包括美國紐約，義大利倫巴底，英國），因此重症的人無法即時得到救助，加護病房呼吸器等不夠，因此死亡率一度可以高達6~14％不等。且在大爆發醫療無法負荷的地區，檢查重症都來不及了，分母中肯定會遺漏許多輕症者。

▲前台大感染科醫師林氏璧則從數據面揪出關鍵點，認為「不需要看到這個數字就恐慌或是過度解讀」。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）
▲前台大感染科醫師林氏璧則從數據面揪出關鍵點，認為「不需要看到這個數字就恐慌或是過度解讀」。（圖／翻攝日本自助旅遊中毒者臉書）
「進入社區感染初期很多國家都有PCR檢查量能不夠的問題」，林氏璧認為，日本的例子與台灣比較類似，「日本在初期致死率可以到接近6%。這是因為日本一開始PCR量能不足，故意放掉了輕症不檢查，前面嚴重的地方則是檢查量能無法負荷。後來第二波開始感染擴及大量年輕人，且也開始撈無症狀，因此分母越來越大，致死率就一路降到現在的1.79%」。

而韓國則是世界公認「卯起來篩檢」的國家，很早就推出得來速的PCR檢查。從頭他們的分母就是盡量抓，因此死亡率沒有大起大落，一直以來都在2%上下。林氏璧又補充，全世界的致死率在去年中之後下降的原因也可能因為醫療上的進步，知道在重症使用類固醇，知道插管的時機，醫療上比起第一波較有餘裕等。

最後他認為，「回到台灣，我個人認為目前看到台灣偏高的致死率數字是因為染疫者年齡偏高，還有我們檢查量能還沒高到可以偵測許多無症狀感染者或輕症。且這些重症者病程還沒走完，檯面上的致死率可能繼續上升。但真的不需要看到這個數字就恐慌或是過度解讀」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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