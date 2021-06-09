台灣致死率比全球高？前台大醫揪「關鍵」：無須過度解讀

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林氏璧提到，各國在疫情進入社區的初期都有出現致死率飆升的狀況。有些國家是因為醫療崩潰（包括美國紐約，義大利倫巴底，英國），因此重症的人無法即時得到救助，加護病房呼吸器等不夠，因此死亡率一度可以高達6~14％不等。且在大爆發醫療無法負荷的地區，檢查重症都來不及了，分母中肯定會遺漏許多輕症者。
「進入社區感染初期很多國家都有PCR檢查量能不夠的問題」，林氏璧認為，日本的例子與台灣比較類似，「日本在初期致死率可以到接近6%。這是因為日本一開始PCR量能不足，故意放掉了輕症不檢查，前面嚴重的地方則是檢查量能無法負荷。後來第二波開始感染擴及大量年輕人，且也開始撈無症狀，因此分母越來越大，致死率就一路降到現在的1.79%」。
而韓國則是世界公認「卯起來篩檢」的國家，很早就推出得來速的PCR檢查。從頭他們的分母就是盡量抓，因此死亡率沒有大起大落，一直以來都在2%上下。林氏璧又補充，全世界的致死率在去年中之後下降的原因也可能因為醫療上的進步，知道在重症使用類固醇，知道插管的時機，醫療上比起第一波較有餘裕等。
最後他認為，「回到台灣，我個人認為目前看到台灣偏高的致死率數字是因為染疫者年齡偏高，還有我們檢查量能還沒高到可以偵測許多無症狀感染者或輕症。且這些重症者病程還沒走完，檯面上的致死率可能繼續上升。但真的不需要看到這個數字就恐慌或是過度解讀」。（編輯：潘毅）
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