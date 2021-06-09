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脂肪在身體裡會堆積 3 個地方，一個是皮下，一個是內臟，另一個則是血管。雖然大部分人都認為皮下脂肪是最多的，但其實含糖飲料會讓體內的三酸甘油脂變多，而三酸甘油脂又特別喜歡堆積在內臟跟血管中，所以看起來不胖，其實體脂肪已經在不知不覺間升高了。
桃園長庚健檢中心營養師陳昕玫說，因為含糖飲料中的糖，大部分是「果糖」，特別容易形成三酸甘油脂，而血糖是肝臟在管理的，所以如果沒有注意，久而久之也會變成脂肪肝。
脂肪肝的症狀
在形成脂肪肝的最一開始，可能不會有太多的感覺，不過隨著脂肪越來越多，裡面的脂肪會讓身體越來越累、肝臟工作量也會變大。
由於患者的轉氨酶有持續或是反覆的升高（但通常小於 5 倍），又有輕微的肝臟腫大，有些人會覺得右上腹部有點兒不舒服，有點疲倦或食慾不振
- 右上腹不舒服：肝臟在發炎的時候會有點腫大，所以可能會覺得右上腹有點脹脹、腫腫的。
- 容易累：因為肝臟的工作量增加，所以代謝變慢，會覺得很容易累。
- 水腫：肝臟會合成白蛋白負責回收血液，如果工作量太大、白蛋白不足，就會讓下肢水腫。
- 食慾不振：因為肝臟的工作量增加，消化的速度也變慢，就會不太想吃東西。
- 力氣變小：當體脂肪上升的時候，會排擠肌肉量，所以感覺自己慢慢變得沒有以前那麼活力十足。
陳昕玫說，不過這些血糖、三酸甘油脂很高的人，不是「一天」造成的，所以如果直接限制「不能吃、不能喝」，基本上根本沒有人做得到。可以先從「吃多一點雜糧」開始，原本一餐吃一碗白飯，現在半碗改成胚芽米或糙米，因為飽足感比較夠，如果覺得吃飽了就不要再吃，慢慢把食量減下來。
而許多喜歡喝飲料的人，其實是因為想要靠甜食釋放壓力，除了多運動、學習放鬆技巧來紓壓之外，也可以用 3 種食物來替代糖分。
- 紅茶：紅茶中富含多酚、類黃酮，能安神助眠、抗氧化，喝紅茶可以減少體內的壓力荷爾蒙。
- 水果：缺乏維生素 C，會變得比較沒有抗壓力，柳丁、檸檬、鳳梨、芭樂都是富含維生素 C 的水果，每天吃 2 ～ 3 顆，其實就能補足一天所需。
- 堅果、橄欖油：堅果或是橄欖油中的礦物質鎂，有安定神經、抗發炎的效果，同時可以刺激胰島素形成，讓身體不要處於高血糖、高壓力的狀態，也避免可體松分泌過多。
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 含糖飲料天天喝？注意自己身體的 5 個「脂肪肝」警訊
綠茶就能消滅脂肪肝！國際研究：18個月有效減肥，連內臟脂肪都下降