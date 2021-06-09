獨／高層錄音喊話開工　京元電：疫苗來前只能快篩求心安

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「這段錄音是要給我敬愛的夥伴們，外援部隊來了，我們一起開工吧，我們的主管會站在第一線，努力與你們並肩作戰，讓我們的工廠運作起來，工廠是安全的、家裡是安全的，只要口罩戴好戴滿，勤洗手、勤消毒，下班乖乖回家，不要趴趴走，都是安全的，本人在此深深的感謝你，閱讀這封親筆信件與錄音檔，也期待您與我們一起，面對現在的處境，謝謝您，阿貴敬上。」
面對公司高層信心喊話，有員工私下表示，「錄音檔說『主管會站在第一線』，但事實上有些主管沒有進到生產線，有的主管甚至在爆發群聚感染時，快篩陰性就立刻請假兩周了」。所謂的口罩戴好戴滿，其實是「防塵口罩」，雖然公司解釋無塵室口罩也具防護力，但員工仍怕怕的。
還有同仁甚至私下被要求，除了快篩之外，也得儘速做完PCR採檢，公司要求，一拿到陰性報告就立刻回歸工作崗位。而根據京元電之前公告表示，接受快篩確保健康安全無虞，且能按時出勤，使公司營運不受影響，特發放慰問金每人3千元，對此，有員工也擔憂，公司雖然發放慰問金，但擔憂這波疫情會扣除分紅，對於員工的薪資與安全根本沒有具體保障。
為此，京元電代理發言人、企劃處處長張垂欽今日接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，這次染疫事件真的誰也不願意遇到，不只電子大廠擔憂，全國上下也憂心，但京元電既然遇到了就要積極面對，第一次遇到這種狀況可能某些做法不夠周全，但也說公司生產線不能停擺太久，希望員工回來上班。只是，他也了解員工們的疑慮。
為了讓員工們能安心回公司上班，京元電除了之前首波快篩外，也預計在本周五、六進行第二次快篩，希望能清零。至於內部也持續不斷做清潔與消毒，公司也有APP系統讓員工們每日兩次回報身體健康狀況。張垂欽強調，京元電是國際級大廠，產線不能停擺太久，當然也知道員工的擔心，但會盡量讓員工們回去上班時能安心一點，例如每周都做快篩，預估之後還會再快篩二到三次。
他也指出，在疫苗全面施打之前，每間公司或多或少也會遇到相同的情況，也只能不斷快篩讓公司正常運作與讓員工安心。至於有沒有考慮發放員工上班的「安心防疫津貼」他則說這是一體兩面，公司雖然是好意，但有人可能會認為這是不顧員工健康安全的做法。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。