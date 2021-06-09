陳培哲稱國產疫苗審查卡關總統 陳時中：期待不一定成真
中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增275例COVID-19確定病例，其中274例為本土個案，另有1例境外移入個案。確診個案中新增25例死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-09 14:59:34｜2021-06-09 16:43:49
另外，中研院院士陳培哲，日前閃辭國產疫苗審查委員，並在訪問表示「審查最大的困難就是總統」，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，國產疫苗我們希望它成功，去年起也做很多輔導跟獎助，但還是要看科學證據跟數據，由專家判讀，才會有合乎國民健康利益的結果，陳表示，就像是有些人期待打國產疫苗，但期待不一定會成真，我們也希望有好的結果。
另外針對國內公費疫苗施打對象做調整，其中第七類以「維持國家安全及社會機能正常運作」為優先，對此陳時中舉例，比如說核電廠人員，就一定要保留適當能運作的人員，中階的人員應該都會打，決策者可能沒這麼快，因為要靠基礎人員維持設施。
另外針對社區確診黑數如何找出，陳時中提到，大家喜歡用黑數形容，是有這可能性，但是不能講黑數，會經過交叉疫調、區域風險檢查，多重的看看能不能讓隱藏傳染者能被找出來，陳時中強調，希望更多廣篩找出更多確診者。
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