美醫：對台接種順序失望　指揮中心解釋：是因爲疫苗不足

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Justin Yang指出，第一個最大的差異，是麻州phase one （第一期）接種種對象是風險最大（醫護/看護，消防救護/警察）或是得病後可能產生重症或死亡個高風險人群（長照/安養院，流民）；台灣則把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」和村里長擺在第二順位。對此，指揮中心也正面回應。
指揮中心發言人莊人祥表示，針對國內先開放第一線醫護跟重要官員、第一線防疫人員施打疫苗，會有這樣的考量是因為，國內一開始疫情是境外移入為主。
莊人祥也解釋，國外開放疫苗，並且充分去替75歲以上的長者施打，有很大一部分的原因是因為疫苗足夠，像是英國等國家， 所以可以快速提供給這些長者。莊強調，目前疫苗不夠，只能在有限的疫苗下，能先保護第一線醫護跟所有防疫人員，讓他們疫情來襲的時候，可以去面對病毒，疫苗足夠的話，就會陸續開放給其他人打。
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