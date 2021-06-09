美醫：對台接種順序失望　指揮中心解釋：是因爲疫苗不足

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，第一個最大的差異，是麻州phase one （第一期）接種種對象是風險最大（醫護/看護，消防救護/警察）或是得病後可能產生重症或死亡個高風險人群（長照/安養院，流民）；台灣則把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」和村里長擺在第二順位。

▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）