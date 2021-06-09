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美醫：對台接種順序失望　指揮中心解釋：是因爲疫苗不足

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-09 19:01:18

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(9)日又捎來壞消息，公布國內新增274例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增25例死亡。

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美國華裔醫師Justin Yang發文表示：「看到台灣的疫苗接種順序，確實讓人蠻失望的，認為台灣不該讓30歲官員或是里長，比那些75歲的長者還早施打疫苗」。

Justin Yang指出，第一個最大的差異，是麻州phase one （第一期）接種種對象是風險最大（醫護/看護，消防救護/警察）或是得病後可能產生重症或死亡個高風險人群（長照/安養院，流民）；台灣則把「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」和村里長擺在第二順位。對此，指揮中心也正面回應。

指揮中心發言人莊人祥表示，針對國內先開放第一線醫護跟重要官員、第一線防疫人員施打疫苗，會有這樣的考量是因為，國內一開始疫情是境外移入為主。

莊人祥也解釋，國外開放疫苗，並且充分去替75歲以上的長者施打，有很大一部分的原因是因為疫苗足夠，像是英國等國家， 所以可以快速提供給這些長者。莊強調，目前疫苗不夠，只能在有限的疫苗下，能先保護第一線醫護跟所有防疫人員，讓他們疫情來襲的時候，可以去面對病毒，疫苗足夠的話，就會陸續開放給其他人打。

▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至6/9，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
▲6月9日全台縣市確診個案分佈圖。（圖/NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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