綠委質疑診所私打疫苗　促北市府說明

（中央社記者王揚宇台北9日電）疫情嚴峻，傳出台北市某診所疑似私下幫民眾打疫苗。民進黨立法院黨團書記長羅致政今天說，該診所是否為北市府的接種合約醫院、事先有無公告、疫苗來源為何，台北市政府應對外釋疑。





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台北市副市長黃珊珊表示，北市府正在現場做稽查，如果診所施打對象不符合第一到第三類，會進行相關查處，並重罰。





媒體報導，台北市某診所疑似為了消耗COVID-19疫苗，昨晚臨時開放一般民眾免費接種。民進黨立法院黨團今天召開記者會，提出多點質疑，要求台北市政府說明。





羅致政表示，北市目前簽訂疫苗接種合約的醫院有30間，但這間診所是否為北市府公告的接種合約醫院，如果不是，為何可以進行疫苗接種；該診所施打的疫苗從哪裡來，以及為何沒有事先公告，而是偷偷摸摸的施打。





羅致政質疑，到底哪些人被通知可以施打疫苗，是否有特定人士，還是有造冊施打，台北市到底還剩多少疫苗，北市府應盡快對外釋疑，中央與地方也要一起查清楚，不要製造更多特權與不公平現象。





民進黨立委鄭運鵬說，整起事件疑似是計劃性特權作為，因為有媒體到場訪問，施打對象口徑一致，稱自己是第一類到第三類的家屬。





民進黨立法院黨團幹事長劉世芳則說，希望台北市政府能盡速徹查，給全民交代。（編輯：謝佳珍）1100609



