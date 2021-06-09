逢甲商圈總幹事暴斃未採檢　議員批推卸責任

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江肇國表示，北部發生數起猝死案在事後，採檢也都確認確診新冠肺炎，台北市衛生局日前更改相關程序並建立檢驗SOP，要求處理的相關人員包括警消，都必須進行快篩及自主管理，以保護員警生命安全。反觀台中至今仍無相關標準程序，市府這樣的處理態度跟方式根本成為最大的防疫破口。
江肇國指出，近日台北市有警察反應，他們接到民眾於家中死亡案件，依現在疫情情勢，皆會詢問相關疾病、接觸及身體近況。結果家屬表示，死者年紀較大，有慢性疾病，上週有感冒及發燒症狀。警察請家屬聯繫1999轉醫院要報行政相驗，醫院卻回覆「死者有相關症狀，所以不能報行政相驗，請警察直接處理，走司法相驗即可」。
江肇國說，但由於是高風險案件，因此又撥打衛生局通報，結果主管疫情的衛生局卻回應「死者不是居家檢疫、居家隔離或遭匡列對象，也不是確診者，因此不會到場處理」。導致員警質疑，疫相驗案件SOP制定根本沒在執行。在發生這樣的事件後，台北市衛生局也更改相關程序。
但逢甲商圈總幹事暴斃死亡事件，從昨日至今6小時，台中市衛生局堅持不去採檢，還一再說是檢察官跟法醫的責任。對照台北市的因應作為，台中只會說超前部署，但對相關執行的員警安危根本不當一回事，導致處理的五位員警提心吊擔，不知道是否該回家、該上班。
江肇國表示，疫情期間，所有案件都應高標準看待，不應讓第一線人員誤入風險，衛生局若忽視任何一個可能的個案，恐將造成嚴重的防疫破口。這連帶影響的不只是第一線到場的警消同仁，還有家屬及協助辦理後事的殯葬人員，甚至上述這些人再接觸的人員也都陷入危險當中。遇到這麼嚴重的事情時，卻彼此推卸責任，也沒有訂定相關標準程序，導致第一線基層不知所措。
江肇國表示，沒有人希望看到死亡個案，但面對疫情，市府各局處難道就不能夠相互合作？這段期間警察跟消防幫忙承擔的責任還不夠多嗎？比起每日召開記者會，市府更應該預先做好相關準備才能讓市民更安心，也是阻絕破口的最好方式。
中市府表示，本案經聯繫開立死亡診斷書的法醫，法醫表示在疫情流行時刻，為協助釐清是否為確診個案，今已採鼻咽檢體送驗，後續將依規定進行通報。