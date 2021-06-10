COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

不只志工！好心肝診所偷打疫苗　神隱一天終於發聲明了

▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）
▲好心肝診所爆出違規施打疫苗，並遭台北市政府開罰。（圖／記者葉政勳攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-10 15:31:02｜2021-06-10 15:34:23

台北市好心肝診所私下違規，被爆出替肝基會、診所志工打疫苗，事件越演越烈，不只指揮中心發新聞稿表示要嚴懲，相關檢調單位也介入調查，北市府也召開記者會說明，但肝基會相關人員卻神隱一日不願做出任何回應，一直到今（10）天下午三點多才發出聲明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
聲明全文：肝病防治學術基金會創立已27年，宗旨是結合社會愛心力量消滅肝病。創辦人是台灣肝病研究鼻祖宋瑞樓教授，於民國73年推動全國新生兒注射B肝疫苗之創舉。自從成立以來，工作同仁帶領大批義工全國走透透，為民眾做肝炎、肝癌的篩檢活動，至今已嘉惠六十多萬人。即使在去年疫情期間，仍然在嚴峻的環境中服務了兩萬人次的民眾。

好心肝基金會延續其理念而成立，其下設好心肝診所，本諸「視病猶親」之宗旨，從事醫療公益事業，故與一般地方診所之規模及經營理念有所不同。

多年來，基金會為國人健康而努力，除了醫護同仁的付出，大量的志工也是重要的動力。基金會及診所固定工作同仁三百多名，此外，還有經常性的志工六百多名，及非經常性的協力志工參與推動肝病防治。志工大部分是退休的醫護人員及愛心人士，還有經常義務支援社區服務的志工家屬。另外，有很多經常在基金會進出的工作夥伴，例如清潔人員、水電工人、大樓保全。還有經常性參與我們的活動作為專業顧問的好夥伴。好心肝診所正是這些志工及醫護合作夥伴主要的工作及進出地點，他們就是這一次施打疫苗的對象。

因為新冠疫情突然猖獗，我們判斷現在或未來即使疫情受控制，但這些熱心社會服務的志工因大量的人際接觸而暴露在風險中，很多即將推動的肝炎防治計畫將受阻。我們接到台北市醫師公會的函文通知：請台北市的醫事人員6月4日前到指定地點完成疫苗的施打。因此我們認為台北市的醫事人員大致已經施打完畢，我們也知道大部分的醫院志工都已施打完畢。而且衛生局6月7日和8日給我們疫苗都必須當日施打完畢，而且這些疫苗8月也即將到期。因此我們根據施打疫苗優先順序規定的第一類「醫事人員」及「醫療院所非醫事人員」的分類辦法，為上述人員施打疫苗。

基於「人飢己飢、人溺己溺」的基金會精神，初衷出於善意，然可能是做法不夠周延而造成爭議，為各方所關切，我們謹此致歉！我們也要感謝社會民眾一直以來對基金會的支持，希望各界一本過去對台灣肝炎防治公共衛生的支持，繼續一起努力。

聲明顯示不只是志工，這批施打對象甚至包含清潔人員、水電工人、大樓保全，還有基金會聲稱的「經常性參與活動作為專業顧問的好夥伴」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
86.61%13.39%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
63.44%36.56%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
64.97%35.03%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.99%70.01%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
即時
推薦閱讀