不只志工！好心肝診所偷打疫苗　神隱一天終於發聲明了

台北市好心肝診所私下違規，被爆出替肝基會、診所志工打疫苗，事件越演越烈，不只指揮中心發新聞稿表示要嚴懲，相關檢調單位也介入調查，北市府也召開記者會說明，但肝基會相關人員卻神隱一日不願做出任何回應，一直到今（10）天下午三點多才發出聲明。

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