不只志工！好心肝診所偷打疫苗　神隱一天終於發聲明了

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好心肝基金會延續其理念而成立，其下設好心肝診所，本諸「視病猶親」之宗旨，從事醫療公益事業，故與一般地方診所之規模及經營理念有所不同。
多年來，基金會為國人健康而努力，除了醫護同仁的付出，大量的志工也是重要的動力。基金會及診所固定工作同仁三百多名，此外，還有經常性的志工六百多名，及非經常性的協力志工參與推動肝病防治。志工大部分是退休的醫護人員及愛心人士，還有經常義務支援社區服務的志工家屬。另外，有很多經常在基金會進出的工作夥伴，例如清潔人員、水電工人、大樓保全。還有經常性參與我們的活動作為專業顧問的好夥伴。好心肝診所正是這些志工及醫護合作夥伴主要的工作及進出地點，他們就是這一次施打疫苗的對象。
因為新冠疫情突然猖獗，我們判斷現在或未來即使疫情受控制，但這些熱心社會服務的志工因大量的人際接觸而暴露在風險中，很多即將推動的肝炎防治計畫將受阻。我們接到台北市醫師公會的函文通知：請台北市的醫事人員6月4日前到指定地點完成疫苗的施打。因此我們認為台北市的醫事人員大致已經施打完畢，我們也知道大部分的醫院志工都已施打完畢。而且衛生局6月7日和8日給我們疫苗都必須當日施打完畢，而且這些疫苗8月也即將到期。因此我們根據施打疫苗優先順序規定的第一類「醫事人員」及「醫療院所非醫事人員」的分類辦法，為上述人員施打疫苗。
基於「人飢己飢、人溺己溺」的基金會精神，初衷出於善意，然可能是做法不夠周延而造成爭議，為各方所關切，我們謹此致歉！我們也要感謝社會民眾一直以來對基金會的支持，希望各界一本過去對台灣肝炎防治公共衛生的支持，繼續一起努力。
聲明顯示不只是志工，這批施打對象甚至包含清潔人員、水電工人、大樓保全，還有基金會聲稱的「經常性參與活動作為專業顧問的好夥伴」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。